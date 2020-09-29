ظلام دامس يلف سرت لليوم الثالث

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تشهد مدينة سرت إظلامًا تامًا لليوم الثالث على التوالي بسبب العجز القائم بمحطات توليد الكهرباء بشرق ليبيا إضافة إلى استمرار الأعطال الفنية بالوحدة الأولى لمحطة كهرباء الخليج البخارية بسرت المتوقفة منذ عدة شهور.

وأكد مدير إدارة الأعلام ببلدية سرت، دخول سرت في إظلام دامس لليوم الثالث على التوالي، لافتًا إلى أن هذا الانقطاع التام للتيار الكهربائي، يعتبر مخالفًا للاتفاق الذي عقده رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت المكلف مع مسؤولي شركة الكهرباء وإدارة التحكم والمحطة الرئيسية ولجنة الأزمة بقطاع الكهرباء.

وقال مدير الإعلام ببلدي سرت، أن الاتفاق المبرم مع شركة الكهرباء يقضي، بأن تكون ساعات طرح الأحمال من خمس إلى ست ساعات مع مراعاة الجهات والمواقع الحيوية.

وأضاف، كان من المفترض إبلاغ المجلس التسييري للبلدية بانقطاع الكهرباء ومعالجة الأسباب.

وأكد، أن الإظلام التام، يرجع للعجز القائم بمحطات التوليد بالمنطقة الشرقية، داعيا الشركة العامة للكهرباء بالإسراع في إصلاح الأعطال الفنية بالوحدة الأولى لمحطة كهرباء الخليج البخارية بسرت المتوقفة منذ شهور.

وقال مدير الإعلام ببلدي سرت، “بالرغم من تدخل المجلس وتذليل المعوقات التي تواجه اللجنة المكلفة بالمحطة، لكن للأسف لم يتم معرفة لماذا لم يتم إصلاحها، رغم وعود مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للكهرباء بنغازي، خلال زيارته منذ شهرين إلى سرت وزيارته للمحطة، حيث أكد على أن عملية الإصلاح ستكون أسبوعين”.