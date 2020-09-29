رصيف شركة البريقة في طبرق يستقبل أول ناقلة بعد رفع القوة القاهرة عليه

رصيف شركة البريقة في طبرق يستقبل أول ناقلة بعد رفع القوة القاهرة عليه

أخبار ليبيا24- خاص

استقبل رصيف شركة البريقة في طبرق اليوم الثلاثاء أول ناقلة لشحن 21 ألف طن متري من “النافتا” الخفيفة بعد رفع المؤسسة الوطنية للنفط القوة القاهرة على الميناء.

وقال مراقب ميناء الحريقة ومصفاة طبرق رجب سحنون لـ”أخبار ليبيا24″ إن أول ناقلة نفطية رست على رصيف شركة البريقة في طبرق لشحن أول شحنة من منتجات مصفاة طبرق التابعة لشركة الخليج العربي للنفط.

وأوضح سحنون أن الشحنة 21 الف طن متري من “النافتا” الخفيفة وستكون وجهة الناقلة “CAPE GUINEA” جبل طارق .

وأفاد مراقب ميناء الحريقة أن “النافتا” الخفيفة هي إحدى منتجات مصفاة طبرق وهذه المادة تدخل في تصنيع البنزين والإيثيلين.

وذكر سحنون أن مصفاة طبرق تنتج 20 ألف برميل من المنتجات النفطية وبعد هذه الشحنة سنقوم برفع القدرة الإنتاجية للمصفاة لتصل إلى 100٪ من الإنتاج.

وأضاف مراقب الميناء أنه بعد أن تم تشغيل مصفاة طبرق سوف تساهم في رفع المعاناة عن المواطن في توفير وقود الديزل أحد منتجات المصفاة.

وأكد سحنون أنه في بداية شهر أكتوبر المقبل سوف يستقبل رصيف شركة البريقة في طبرق ناقلة ثانية لشحن 25 ألف طن متري من الوقود الثقيل.