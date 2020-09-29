جرائم الإرهاب لا تغتفر..اغتيال عقيد متقاعد في بنغازي

أخبار ليبيا24

عامي 2013 و 2014 كانتا أسوأ عامين تمران على مدينة بنغازي بسبب سيطرة الجماعات الإرهابية عليها ونتيجة الفراغ الأمني كثرت عمليات الاغتيال التي لم تكن عشوائية وكان هدفها إثارة الرعب والرهبة في قلوب المواطنين ليصمتوا ويسلمو بالأمر الواقع خشية الموت أو الخطف والتنكيل.

واستهدفت الجماعات الإرهابية رموزًا وكوادر مؤثرة صارحت بالعداء للمتطرفين وأفعالهم التي تبعد كل البعد عن الدين الإسلامي الذي يتشدقون به وبتطبيقه، حيث لم ينجُ من بطش هذه الشرذمة المجرمة النشطاء والإعلاميين ورجال الأمن والجيش والقضاء وحتى المتقاعدين مما سبق ذكرهم لم يسلموا من وحشية هذه الجماعات التي لم تراعي حرمة.

الخميس 18 سبتمر 2014 في ساعات الصباح الأولى كانت موعدًا لجريمة جديدة أقدم على ارتكابها مجرمون يدعون تطبيقهم للشريعة الإسلامية واتخذوا منها شعارات للتغرير بالشباب المراهق المندفع لجره إلى مستنقع الإرهاب والجرائم باسم الدين.

في ذلك اليوم تم اغتيال عقيد متقاعد في الشرطة مسعود العبد العريبي أمام مزرعته في منطقة أم مبروكة وذلك نتيجة استهدافه من قبل مسلحين بوابل من الرصاص أردته قتيلا على الفور ولاذ منفذي الاغتيال بالفرار.

لم تكن الأجهزة الأمنية في في تلك الحقبة المظلمة قادرة على تتبع خيوط الاغتيالات لضعف إمكانياتها والفرق الواضح بين تجهيزات الأجهزة الأمنية والجماعات الإرهابية التي كانت تتمتع بدعم كبير من الداخل والخارج.

ودعم الجماعات الإرهابية ظهر للعيان من خلال مركباتهم الآلية واستعراضهم لها في شوارع مدينتي بنغازي ودرنة عكس الأجهزة الأمنية التي كانت تحاول لم شتاتها والحصول على دعم بالطرق الذاتية عقب تغلغل أصحاب الأفكار الإرهابية وآخرون من تيار الإسلام السياسي في مفاصل الدولة وتقلدهم مناصب حساسة في تلك الحقبة.

هذا الوضع أثار حفيظة المواطنين الذين يروا الموت في شوراع مدنهم مع عجز الأجهزة الأمنية التي شنت عليها الحروب وتم استهداف عناصرها ومقراتها عن القيام بدورها في حمياتهم من الجماعات الإرهابية المارقة وكان يتردد بعد كل اغتيال لاذ الفاعلون بالفرار إلى أن قامت القوات المسلحة بالإعلان عن نفسها في عملية الكرامة لتعيد للوطن كرامته وهيبته واجتثاث الإرهاب من كل المدن التي تقع تحت سيطرتها بعد تحريرها.

استعان هؤلاء الإرهابيين بإرهابيين من خارج البلاد بعد أن صوروا لهم أن ليبيا ستكون مقرًا لهم للانطلاق نحو تحقيق حلمهم المزعوم بتأسيس دولتهم الإرهابية.

تقلد الإرهابيين الأجانب المناصب القيادية في تسلسل التنظيم الإرهابي وأصبحوا هم القضاة والشرعيين ومسؤولي الدواوين والمحاكم يصدرون الأوامر ويحكمون على ضحاياهم والإرهابيين الليبيين ينفذون تلك الأوامر عن سمع وطاعة.

تحصل الإرهابيين الأجانب الجزائريين والتونسيين والمصريين والسودانيين واليمنيين والسعوديين وغيرهم من الجنسيات المختلفة على الكثير من المزايا والأموال ومن العملة الصعبة ما جعل بقائهم يطول في ليبيا.

وتعمد هؤلاء الإرهابيين إطالة أمد الحرب وتوتر الأوضاع في ليبيا حتى يطول مكوثهم فيها من أجل جني المزيد من الأموال، فلا يهتم قادة داعش بالليبيين الذين هم مجرد أدوات في أيدي أجانب.

ولكن خابت كل مساعيهم وتحطمت كل أحلامهم بعد أن أعلنت الحرب عليهم من قبل الجيش الليبي والتفاف الشعب حوله، فقتل الكثير من الإرهابيين وتم القبض على عدد آخر، ومن اختبأ وغاب عن الأنظار سيكون مصيره كمصير من سبقوه إما الموت وإما السجن والمحاكمة.