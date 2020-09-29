تهديد باستخدام العنف..هرطقات بن نعمان وجينات الإرهاب

أخبار ليبيا24

خلال حرب طرابلس لم تتوانى حكومة الوفاق الوطني عن الاستعانة بكل وسيلة من أجل محاولة تأليب الرأي العام والتصوير بأنهم “الدولة المدنية” المنتظرة وأن طرابلس ومدن الغرب تعيش أفضل أيامها من الأمن والأمان والرخاء.

حاولت آلة إعلام حكومة الوفاق من وسائل إعلام مختلفة ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء وإعلاميين تزييف الحقائق في أكثر من مناسبة إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل.

خلال المعارك التي شهدتها العاصمة استعانت حكومة الوفاق بعناصر مطلوبة محليًا ودوليًا في عدة قضايا أبرزها الإرهاب والمتاجرة وتهريب البشر إضافة إلى جرائم القتل والخطف والابتزاز.

ومن بين الأدوات التي استخدمها الرئاسي ضمن حربه الإعلامية تخصيص برنامج للمدعو نعمان بن عثمان عبر قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، ومنحه الوقت والحرية في تسويق خطاب تجاوز كل معاني الإسفاف والتفاهة والسطحية، خطاب تحريضي ينتهك كافة المعايير الأخلاقية والقانونية ناهيك عن المهنية.

بن عثمان اتهمه وزير داخلية “الوفاق فتحي باشاغا في فبراير الماضي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس بأنه يتلقى مبالغ كبيرة نظير خروجه على القنوات.

وقال باشاغا في مؤتمره الصحفي :“أنصح الليبيين بعدم السماح والسماع لأصحاب الأصوات العالية المنفرين على القنوات الذين يخرجون ويسبون الليبيون ويصفهم بأبشع الأوصاف”.

وكشف وزير الداخلية أن هذه الأصوات تجلس في الخارج وتتقاضى مبلغ 2000 يورو عن كل ساعة ظهور في القنوات، في إشارة إلى نعمان بن عثمان.

وبما أن المدعو نعمان بن عثمان من ضمن الإرهابيين الذين كانوا في أفغانستان وشارك في المعارك ضد النظام الشيوعي الذي كان يحكم البلاد بعد خروج الروس فلا بد أن يجيد أساليب الترهيب والوعيد ممزوجة بألفاظه وعباراته التي لا تتفق مع خطاب إعلامي سواء عبر حسابه الشخصي أو عبر القنوات الفضائية التي يتبع جلها تيار الإسلام السياسي.

مؤخرًا نشر بن عثمان تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مهددًا ومتوعدًا ومحذرًا من لجوؤه للعنف في حال تقلد القائد العام المشير خليفة حفتر زمام الأمور في البلاد.

وقال بن نعمان في تغريدته :”أقسم بالله العظيم ، الواحد الأحد ، الذي رفع السماوات بدون عمد ، لن يحكم “المتمرد” ليبيا طالما أنا على قيد الحياة”.

وتابع المدعو نعمان عبر تغريدته :”حتى لو رضخ رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ونائبه أحمد معيتيق ورئيس المجلس الاعلى خالد المشري ، لن يحكم”.

وختم تغريدته قائلًا :”حتى بالدعم الفرنسي و الروسي ، لن يحكم، كلامي هذا تهديد و ليس موقف سياسي ، أقصد تهديد باستخدام العنف”.

يفسر البعض أن تهديدات إرهابي “سابق” بالعنف تعني توقع افتعال أعمال إرهابية اغتيال بالرصاص تفجيرات بواسطة التفخيخ والتلغيم والتفجير عن بعد لأن هذا فقط ما يجيده الإرهابيون.