بينها مياه الشرب..السراج يبحث مختنقات مدينة غات

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بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج اليوم الثلاثاء مع وفد من مدينة غات، سبل إيجاد معالجات سريعة للمختنقات التي تواجه عدد من المرافق في المدينة بينها مشكلة مياه الشرب.

ووجه السراج تعليماته بتخصيص ميزانية لذلك، والعمل على تنفيذ ما تقدم به الوفد من مطالب تشمل إقامة سدود لوقف تدفق مياه السيول والفيضانات.

وطلب الوفد أيضًا خلال اللقاء دعم قسم الكلى في مستشفى غات العام وتزويده بالمعدات والأجهزة للحد من انتشار فيروس كورونا، وصيانة طريق أوباري غات.

وأكد الوفد على ضرورة إعداد دراسات للطريق البديل الذي يربط باطن الجبل (بلدية درج) بمنطقة العوينات ببلدية غات، إضافةً للإسراع في استكمال صالة الركاب بمطار غات، وعودة استئناف الرحلات الداخلية بين مطاري طرابلس وغات.