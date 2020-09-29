بعد اتفاقه مع حفتر .. معيتيق يؤكد لـ”بومطاري” وجود مصادر تمويل الميزانية المقبلة معيتيق وبومطاري يبحثان الخطوات المتخذة بشأن البدء في إعداد الميزانية العامة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، ووزير مالية الوفاق فرج بومطاري، اليوم الثلاثاء، الخطوات المتخذة من قبل الوزارة بشأن البدء في إعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية “2020-2021 م”، في الموعد المحدد لها .

ووفقًا لبيان صادر عن إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، فقد تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التأكيد على وجود مصادر تمويل للترتيبات المالية والإنفاق الحكومي خلال العام “2020-2021م” .

ووفق مراقبون، فإن هذا اللقاء ربما يأتي ضمن ترتيبات معيتيق في إطار الاتفاق المعلن بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط؛ حيث كشفت قوات الجيش الوطني، تفاصيل الاتفاق، في بيان لها نشره الناطق باسمها اللواء أحمد المسماري، عبر صفحته على “فيسبوك”، الجمعة قبل الماضية، عن إن الحوار الليبي – الليبي الداخلي بدأ بمشاركة وتفاعل إيجابي من النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق.

ونشر المسماري أيضًا المبادئ الخاصة بالاتفاق، التي نشرها معيتيق، وأكد البيان أن المتحاورين اتفقوا على توزيع عادل لعائدات النفط، بشكل يخدم جميع الليبيين المقيمين في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية على حد سواء، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مهمتها حل جميع الخلافات والمسائل العالقة بين جميع الأطراف، لافتاً إلى إعادة الفتح لمدة شهر كبادرة حسن نية.

وأشار إلى مشاركة شيوخ القبائل الليبية وأعضاء من مجلس النواب في الحوار دون ذكر هوياتهم، موضحاً أنه انتهى إلى إعداد صيغة اتفاق حاز على موافقة جميع الأطراف، وقد تم التوقيع عليه وطرحه للتصديق.

وأوضح البيان أنه كان مقررا إجراء أول لقاء عمل للجنة برئاسة معيتيق والقيادة العامة للقوات المسلحة، في مدينة سرت حيث تجري المفاوضات، مضيفا أن مليشيات الإخوان المسلمين في طرابلس بقيادة خالد المشري، رئيس “مجلس الدولة الاستشاري” ضغطت على معيتيق في محاولاتها المتكررة في خرق عمل اللجنة، وأجبرته على إلغاء زيارته.