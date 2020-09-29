المشري: سنوقع بالمغرب على تفاهمات حوار بوزنيقة يوم الخميس

أخبار ليبيا24

كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، الإثنين، عن أن التوقيع على التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية، سيتم الخميس.

ولفت المشري، في لقاء على قناة فبراير، إلى أن “التفاهمات التي تتعلق بشروط ومعايير والمواصفات الخاصة لمن يتولى المناصب السيادية عُرضت على مجلس الدولة”.

وقال: “سيُعقد يوم الخميس المقبل لقاء في المغرب للتوقيع على هذه الأسس والمبادئ المتفق عليها”، موضحًا أن ما تم في المغرب منذ أسبوعين كان بخصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي، والتي تتعلق بالمناصب السيادية.

وأضاف المشري، “سنذهب للتحاور في المغرب ويدنا ممدودة للحوار بحذر”.

وتابع: أن “الذهاب إلى الحوار والتفاوض لا يعني أبداً أننا غافلون على الخيارات الأخرى، وأن المجلس يتابع تحشيدات المجرم (الانقلابي خليفة) حفتر ولن نؤخذ على حين غرة هذه المرة”.

واحتضنت بوزنيقة بالمغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 من الشهر الحالي، وجمع المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

ووفي ختام الحوارات، توصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات في الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه، دون تحديد موعد.