المحجوب: المجتمعون في الغردقة اتفقوا على حل المليشيات وتوحيد المؤسسات

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قال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، إن الوفود الليبية المجتمعة في الغردقة، اتفقت على ضرورة التوصل إلى أفكار حقيقية لحل الميليشيات، مع الاتفاق على أهمية توحيد مؤسسات الدولة.

وذكر المحجوب، في تصريح تلفزيوني الأحد، أن المرتزقة التابعين لتركيا بدأوا في مغادرة البلاد، مشيرًا إلى أن عدد المغادرين من المنطقة الغربية وصولوا إلى نحو 3 آلاف مرتزق.

وأضاف، “لا نعلم هل الموقف التركي تغير في المنطقة أم أن هناك سببا آخر لمغادرة المرتزقة لليبيا لحاجة تركيا لهم بالقتال في منطقة أخرى، لكن ما يهمنا أنهم بدأوا في ترك البلاد”.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الإثنين، عن بدء اجتماعات عسكرية وأمنية بين وفدين من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق في مدينة الغردقة المصرية.

ولفتت البعثة، إلى أن المحادثات تجري برعاية من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة (5+5).