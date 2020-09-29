القايد يعترف : من يقاتل في المنطقة الغربية أغلبهم ليسوا عسكريين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات حكومة الوفاق، ناصر القايد عن عدم رضائه عن الحوارات التي تجري الآن خاصة في مصر، قائلاً “بعثة ذهبت لا ندري من هم الذين ذهبوا فيها، وما هي الاتفاقيات التي سيتم اتخاذها”.

القايد ذكر في مقابلة عبر فضائية “فبراير”، – الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية – “نحن مع الاتفاقيات والحوار ولكن هل هذه الاتفاقيات تستطيع أن تحاسب من اعتدوا على عاصمة ليبيا بالأمس ومن ساندهم ومن وقف بجانبهم، أم عبارة عن حوارات لم الشمل تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة التي لا ندري حتى هي ماذا تنوي من وراء ذلك، وتهدد وتقول بأن من يعرقل هذه الحوارات سيتعرض لعقوبات”.

وتابع “إذا كانت هذه الحوارات ستؤدي إلى نسيان ما حدث في طرابلس وتخطيه فنحن لن نقبل بها ولن تكون فعالة، نحن كمؤسسة عسكرية نعمل تحت السلطة السياسية ولكن لا تنسى أن من يقاتل في المنطقة الغربية أغلبهم ليسوا عسكريين أصلا ولا تنطوي عليهم مثل هذه الحيل”.

وأضاف القايد أن كل الدول الغربية تسعى إلى عرقلة الأمور وإطالة أمد الحروب وكسب الوقت، مُردفًا “ما نلاحظه الآن في سرت والجنوب، وتجميع قوات وجلب منظومات لا يدل على أن هذه القوات تسعى إلى اتفاقيات أو تنظر حتى إلى الاتفاقيات بعين الاعتبار”.

ورأى أن هناك ضيق من التعاون الليبي التركي، لذلك فهناك محاولة منع هذا التعاون ليصلوا إلى ما يريدون ولم يستطيعوا الوصول له بطريق القوة والدخول إلى طرابلس، مُضيفًا “المجتمع الغربي بصفة عامة لا يسعى إلى استقرار ليبيا ولا يخدم مصلحة ليبيا وتساعدهم في ذلك بعثة الأمم المتحدة وذلك واضح وجلي، فما يلاحظ الآن من الاستعدادات والمرتزقة في سرت والتجهيزات الكثيرة التي توحي بأن حتى المرتزقة لن تنساق إلى الاتفاق الذي سيحدث بين أي دولة ودولة أخرى”.

وحول اجتماعات الغردقة، قال “نحن لا نأمل كثيرًا من هذه الاجتماعات إلا إذا فرضت من الدول العظمى، أما نحن كعسكريين لازلنا في حالة طوارئ واستعداد تام ونرصد تحركات المرتزقة الموجودة سواء كانوا في سرت أو الجفرة والجنوب، ونرصد كل تحركاتها ومنظوماتها، ومستعدون لحالة حرب في أي وقت، ونتوقع أن تكون هناك حرب”.

واستدرك القايد “إذا حدثت اجتماعات جدية وكانت البعثة فعلا جادة وقتها قد نأمل خيرًا في هذه الاجتماعات أما ما يحدث الآن اجتماع في مصر وحفتر لازال يسيطر على كثير من الأمور، فهذا أمر فاشل وغير مقنع وعلى أرض الواقع لن يكون حتى مقنع المقاتلين على الأرض”.

وبالنسبة لتحذير بعثة الأمم المتحدة بتوقيع عقوبات على من يعرقل مسار الحوار، تساءل “ما هي العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة ومن هو الذي يعرقل وكيف سيعرقل؟ فإذا كانت هي ستريد أن تفرض أن يكون حفتر موجود في المشهد فلن يقبل به الشعب الليبي، هل ستفرض عقوبات على الشعب الليبي كله”.

وأشار إلى أن “الدول الكبيرة مهيمنة بالكامل، ونحن كمؤسسات عسكرية وحتى بعض المواطنين لا تهمنا هذه الهيمنة وما نقوم به الآن هو دفاع عن وطننا وهذا هو الأهم وسنظل في هذا الدفاع حسب ما نراه يحقق العدالة الاجتماعية، نحن مستمرون في المقاومة وسنقاوم أي تدخلات سواء أجنبية أو غيرها لن يكون الأمر بسهولة”.