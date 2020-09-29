الشباب والرياضة تحدد موعد ومكان انتخابات عمومية نادي النصر

أخبار ليبيا24

أعلنت لجنة الانتخابات لمكتب الشباب والرياضة بنغازي، اليوم الثلاثاء، عن أن انتخاب رئاسة الجمعية العمومية لنادي النصر سيكون موعدها يوم السبت المقبل.

وحددت اللجنة، مجمع سليمان الضراط الرياضي، مكانًا للانتخابات، من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثالثة مساءً.

وتقدمت لانتخابات الجمعية العمومية لنادي النصر ثلاث قوائم، ضمت القائمة الأولى أسامة المشيطي (رئيسا) وعضوية كل من، لوي المهدوي، وفتحي الحاسي.

وضمت القائمة الثانية، مفتاح الجحاوي (رئيسا) وعضوية، علاء إبراهيم أحويو وعمر حمد عامر؛ فيما ضمت القائمة الثالثة حسين عبد المطلوب (رئيسا) وعضوية أحمد فرج فكرون وناصر الغيثي.