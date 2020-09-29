السراج يبحث مع وزير العمل برامج تشغيل وتدريب الباحثين عن عمل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، مع وزير العمل والتأهيل بالمفوض المهدي الأمين، قرار تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب.

وقدم الأمين إحاطة كاملة ودقيقة بخصوص القرار رقم 567 لسنة 2020م، الذي أصدره السراج في شهر أغسطس الماضي، بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وعرض الأمين، نتائج عملية الحصر الشامل للباحثين عن عمل في جميع أنحاء ليبيا (المنطقة الغربية والوسطى والشرقية والجنوبية)، الذين تتوفر فيهم شروط التعيين والتدريب بالقطاع العام.

وبحسب الاحصائية الصادرة عن وزارة العمل والتأهيل، فإن إجمالي عدد الباحثين عن عمل بلغ 244,499 ألف باحث مسجل في المنظومة، من بينهم عدد 525 من ذوي الإعاقة، حيث يوجد العدد الأكبر من الباحثين عن العمل في المنطقة الغربية تليها المنطقة الشرقية ثم الوسطى ثم الجنوبية، وكانت نسبة الإناث أكبر من الذكور.

وينص قرار السراج بشأن حصر الباحثين عن عمل، على تعيين وتدريب الباحثين عن عمل، وأن تلتزم وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة بتوفير التغطية المالية لتنفيذ البرنامج التشغيلي والتدريبي.