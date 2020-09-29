الدرسي: عقيلة صالح قد يتجه لتوقيع اتفاق في بوزنيقة

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قال عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي، إن من المتوقع أن يتجه المستشار عقيلة صالح إلى توقيع اتفاق مع مجلس الدولة حول التفاهمات التي تم التوصل إليها في مدينة بوزنيقة المغربية.

ولفت الدرسي، في لقاء على قناة العربية الحدث، إلى أن عقيلة صالح يقود المرحلة باقتدار وسيتجه إلى بوزنيقة للمشاركة في الاجتماعات ما لم يحدث أي عائق غير طبيعي.

يأتي ذلك بينما كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عن عقد لقاء الخميس المقبل، في المغرب للتوقيع على الأسس والمبادئ المتفق عليها في اجتماع بوزنيقة، والذي تم منذ أسبوعين بخصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي، وما يتعلق بالمناصب السيادية.

وكانت من المقرر أن تعقد اليوم الثلاثاء الجولة الثانية من الحوار الليبي في بوزنيقة، بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لكن تم تأجيلها دون توضيح أسباب ذلك.