الخليج العربي تعلن عن تشغيل حقل السرير النفطي

حقل السرير يعتبر من أكبر الحقول التابعة للخليج ومن أكبر الحقول في إفريقيا

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس مجلس الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان عن البدء في تشغيل حقل السرير النفطي بعد رفعت المؤسسة الوطنية للنفط القوة القاهرة عن ميناء الحريقة بمدينة طبرق .

ويعتبر حقل السرير النفطي أكبر الحقول التابعة لشركة الخليج ومن أكبر الحقول النفطية في إفريقيا .

وأكد بن شتوان أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا، ويربط حقل السرير النفطي بميناء الحريقة بمدينة طبرق أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة .

وقد تم تشغيل حقلي مسلة والحمادة التابعين لشركة الخليج .

يشار أن رفع القوة القاهرة على ميناء الحريقة جعل شركة الخليج تقوم بتشغيل هذه الحقول لتساهم في زيادة الإنتاج وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الليبي .

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