البعثة الأممية تعلن توصيات اجتماع الغردقة العسكري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء، اختتام المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة بيم ممثلي حكومة الوفاق وقيادة قوات الجيش الوطني بمدينة الغردقة المصرية بالتأكيد على الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع القادم، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أية شروط أو قيود.

البعثة الأممية أكدت في بيانٍ إعلامي لها اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه – أن نتائج المحادثات شددت على اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية.

وأوضحت أن المجتمعين اتفقوا وفق التوصيات، على إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب، والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.

جولة المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة بين الفرقاء الليبيين في الغردقة في مصر تتوصل لمجموعة توصيات هامةhttps://t.co/A2s9i14ebZ pic.twitter.com/P6z6U6npb3 — UNSMIL (@UNSMILibya) September 29, 2020

وأشارت البعثة إلى قيام المجتمعون بدراسة الترتيبات الأمنية للمنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، لافتة إلى اتفاقهما على أهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وإعطائه الأولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير.

وذكرت البعثة الأممية أن هذه المحادثات جرت على مدى يومي الإثنين والثلاثاء برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، موضحة أنه في حوار سادته روح المسؤولية والشفافية والثقة المتبادلة، تمت مناقشة عددًا من القضايا الأمنية والعسكرية المُلحّة منها تدابير بناء الثقة؛ الترتيبات الأمنية في المنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5؛ بالإضافة إلى البحث في مسؤوليات ومهام حرس المنشآت النفطية.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه الجولة الهامة من المحادثات الليبية، مقدرة بالمثل جهود أعضاء الوفدين، ومرحبة بالنتائج التي تم التوصل إليها.

وأعربت البعثة، عن أملها أن يسهم هذا التطور الإيجابي في تمهيد الطريق أمام الأطراف الليبية نحو الاتفاق على وقف نهائي ودائم لإطلاق النار في وقت قريب.

واستضافت مدينة الغردقة، المطلة على ساحل البحر الأحمر في مصر، على مدار ثلاثة أيام، اجتماع أمني ليبي ضمن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة والمعروفة باسم “5+5” والمنبثقة عن اجتماع ومخرجات برلين لبحث بعض الملفات الأمنية والعسكرية.

وبالتوازي تستضيف مدينة بوزنيقة المغربية، مشاورات الجولة الثانية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، ومجلس النواب المنعقد في طبرق للاتفاق على آليات اختيار المناصب السيادية، وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السويسرية جنيف في أكتوبر المقبل اجتماعا بين جميع الأطراف الليبية، وبالتحديد مجلسي “الدولة والنواب”؛ لاختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدين؛ خصوصا بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج تقديم استقالته خلال الشهر ذاته بسبب الضغوط الشعبية والمظاهرات.

وشهدت الفترة الماضية، العديد من اللقاءات في المغرب وسويسرا ومصر، لبحث محاولة حلحلة الأزمة الليبية، والخروج من الأزمة الراهنة، في ظل المشهد السياسي المرتبك في ليبيا، وتردي الأوضاع المعيشية.