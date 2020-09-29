الإرهاب كعادته..اغتيال عقيد في بنغازي وهو في طريقه إلى المسجد

الإرهاب كعادته..اغتيال عقيد في بنغازي وهو في طريقه إلى المسجد

أخبار ليبيا24

الإرهابيين منذ أن وصلوا إلى ليبيا وبداوا في الظهور والإعلان عن أنفسهم شيئًا فشيئًا حتى لقوا الرفض والمعارضة من الشعب الليبي، لذلك لجأ الإرهابيين إلى العنف المفرط بعد أن علموا أنهم غير مرحب بهم وأن ليبيا ليست مستقرًا لهم.

استعمل الإرهابيين العنف حتى يجبروا الليبيين على الامتثال لأوامرهم واتباع عقيدتهم الضالة للاستمرار في جعل ليبيا إحدى إمارات دولتهم الإرهابية التي كانوا يأملون بتأسيسها.

نفذ الإرهابيين جرائمهم البشعة في أوقات يفترض أنها أوقات سلم في اجواء رمضانية وعند خروج الضحايا أو ذهابهم لاداء الصلاة حتى أن بعضهم تم اغيتاله أثناء الصلاة وداخل المسجد وفي شهر رمضان فأي إسلام يتحدث هؤلاء الإرهابيين باسمه.

العقيد سليمان بوزريدة لأنه كان يعمل في الاستخبارات كان هدفًا مشروعًا للجماعات الإرهابية حتى بعد تقاعده وهو في طريقه لأداء الصلاة في أحد مساجد مدينة بنغازي.

عن عمر يناهز الستون عامًا اغتيل العقيد سليمان بوزريدة، في 28 يوليو 2012، بينما كان يتجه إلى مسجد قريب من منزله.

العقيد بوزريدة تم اغتياله عن طريق ملثمين تقلهم سيارة معتمة مرت بجانبه واستهدفوه بوابل من الرصاص أصابته إصابات مباشرة في الوجهة والجبين فلقي حتفه على الفور.

بوزريدة رئيس التحقيقات في وحدة المخابرات العسكرية في عهد القذافي وترأس بعد ذلك المخابرات العسكرية بعد ثورة فبراير في بنغازي وهو الدور الذي واصل القيام به حتى استقالته قبل شهر من اغتياله.

تولى بوزريدة في عهد المجلس الانتقالي المنصب الذي كان يشغله عبد الله السنوسي رئيس مخابرات القذافي شغل بوزريدة منصب رئيس المخابرات الحربية في 23 فبراير 2011، بعد أيام من اندلاع الثورة في بنغازي.

وذكرت أسرته أنها كانت تخاف على حياته بعد قبوله منصب رئيس المخابرات العسكرية في فبراير 2011 وفعلا وقع ما كانوا يتخوفون منه.

وصرح يزيد ابن بوزريدة أن وكيل النيابة المسؤول عن القضية أبلغ العائلة بقدرته فقط على “جمع ملفات في هذه المرحلة”، وبأنه لا يمتلك قوة عاملة كافية لإجراء أي “تحقيقات سليمة”.

وقال إن أحد الشهود على حادثة اغتيال والده الذي أدلى بأقوال للشرطة تعرض للتهديد في الشارع بعد وقت قصير على يد مجهولين، قالوا له “إذا قلت أي شيء عن الواقعة فسوف نقتلك”.

وذكر انه لم يحضر أي ممثل للسلطات إلى الشارع الذي قتل أبيه لاجراء اي تحقيق لكن العائلة أحضرت بعض الشهود إلى قسم المباحث الجنائية للإدلاء بأقوالهم.

وفي اليوم الثالث للمأتم بعد الجنازة تعرض أحد الشهود للتهديد وقيل له إنه إذا تجرأ على قول أي شيء عن الواقعة فسوف يُقتل، وفي ذلك الوقت كانت الأجهزة الأمنية هشة ولا تملك ما تستطيع ان تنفذ القانون بسبب ضعف إمكانياتها عكس الجماعات الإرهابية وكان الفاعل والمجرم معروف لدى الجميع ولكن لا تستطيع أي سلطة في الدولة التعرض لهم فهم جماعات إرهابية مارقة لا تعرف إلا القتل.

أصبحت الأوضاع في البلاد مخيفة، غاب الأمن والأمان وسيطرت جماعات إرهابية على ليبيا وسعت لإسكات أي صوت يحاول أن يصدح عن رفضها، وحاربت كل الأجهزة الأمنية والعسكرية واجتهدت في تهميشها وعزلها لتخرج أجسامًا بديلة يقودها ويأتمرها إرهابيون قتلة.

الإرهابيين في ليبيا منذ البداية على يقين أن مصيرهم إلى زوال لأن الليبيين منذ البداية لم يتقبلوا وجودهم بينهم، ومن لم يصرح بها ظهرت في أفعاله وأقواله تجاههم.

ورغم كم العنف والحقد الذي استخدمه الإرهابيين مع الشعب الليبي إلا أنهم لم يتمكنوا من التغلب عليهم وإسكات الصوت الرافض لوجودهم وما أن بدات المعارك واعلنت الحرب ضد هذه الشرذمة حتى تطوع عدد كبير من المدنيين في صفوف الجيش الليبي للمشاركة في القضاء على هذا السرطان وانتشاله إلى غير رجعة.

وتساقط الإرهابيين تباعًا بين قتلى وأسرى وجرحى في أيدي الليبيين الذين عاشوا سنوات خوف ورعب وقلق بسببهم، وحتى من تمكن من الفرار يعيش حالة من الخوف ومصيره بالتأكيد سيكون كمصير سابقيه الموت أو السجن فلا خيار آخر لديهم.

وكل الليبيين يرفضون عنف هؤلاء الإرهابيين الذين حاولوا إخضاع الشعب الليبي، لذلك كل اعتقال هو بمثابة تحذير للمتطرفين الآخرين المختبئين في ليبيا بأنه سوف يتم العثور عليك.