اخليل يدعو قادة كتائب مصراتة الابتعاد عن تجار الحروب وفتح حوار مع المنطقة الشرقية

اخليل يدعو قادة كتائب مصراتة الابتعاد عن تجار الحروب وفتح حوار مع المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا24

دعا آمر قوات المدفعية في مدينة مصراتة عقيد فرج اخليل قادة الكتائب وآمري الحروب من مدينة مصراتة الابتعاد عن تجار الحروب وفتح حوار مع المنطقة الشرقية.

وقال اخليل في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”نصحنا قادة الكتائب وآمري الحروب من مدينة مصراتة من قبل والآن بأن يغلبوا منطق العقل وكفاكم شعارات لم تعد تعني شيء إلا استمرار الحروب”.

وأضاف آمر قوات المدفعية :”ابتعدوا عن أصحاب رؤوس الأموال فهم يزدادوا أموالا بكم وببنادقكم هنا أتكلم عن رجال أعمال مصراتة وخاصة ممن كانت أموالهم من الدولة أموالهم فاقت ما في السوق المحلية مملوك للدولة بالمليارات هم سبب استمرار الحروب”.

وتابع اخليل :”عليكم بقفل الباب أمام كل سياسي أو متقلد منصب في طرابلس، أقفلوا الباب في وجوههم أيضا هم مستفيدون بالدرجة الأولى منكم ولعلكم رأيتم من يهرول لجميع أنحاء العالم كل فريق لوحده للبحث عن مكاسب سياسية له ولحاشيته”.

وواصل آمر قوات المدفعية في منشوره :”عليكم بفتح حوار وقناة تواصل مباشرة مع المنطقة الشرقية واختيار جسم يمثلكم منكم وفيكم لتشكيل حكومة وحدة وطنية لا يكون فيها أي اسم استهلك أو أي وجه من الوجوه الحالية”.

وختم اخليل منشوره :”الوضع إلى هذه اللحظة مسدود بل متجه للانهيار لتصارع الكتل فيما بينها مستغلة جهادكم والعالم فقد الثقة بالجميع من هو متواجد على الساحة حاليا”.