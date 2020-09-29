إيقاف وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق ووكيل الوزارة وإحالتهم للتحقيق

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كشف مدير مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني باسم المودي أن النيابة العامة أوقفت وزير ووكيل الحكم المحلي في الوفاق وأحالتهم للتحقيق.

وأوضح المودي بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أن إيقاف وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق ميلاد الطاهر، ووكيل الوزارة عبدالباري شنبارو من قبل النيابة العامة وهما على ذمة التحقيق بمكتب النائب العام .

ونفى مدير مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي الأخبار المتداولة حول وجود قضية بخصوص إهدار المال العام أو السرقة كما يتداول على صفحات التواصل الاجتماعي .