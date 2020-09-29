إطلاق مشروع أوروبي أممي مشترك لمكافحة الفساد وغسيل الأموال في ليبيا الاتحاد الأوروبي يدعم مشروعًا جديدا لمنع ومكافحة الفساد وغسيل الأموال في ليبيا بقيمة 2,5 مليون يورو يستمر لثلاث سنوات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن إطلاق مشروعًا مشتركًا جديدا لمنع ومكافحة الفساد وغسيل الأموال في ليبيا، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة.

وأطلق الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع المكتب والمعهد التابعين للأمم المتحدة، هذا المشروع بعنوان: “بناء القدرات الوطنية الليبية لمنع ومكافحة الفساد وغسيل الأموال”، وسيستمر المشروع ثلاث سنوات وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 2,5 مليون يورو.

وسيقوم المشروع بتدريب السلطات الليبية ووكالات إنفاذ القانون لتمكينها من مكافحة الفساد والجرائم المالية بشكل أفضل، وتدريبها على تقنيات تتبع ومصادرة واسترداد الأصول المرتبطة بهذه الجرائم، بحسب ما ذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان لها أمس الإثنين.

وأكدت البعثة، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز عمله مع الشركاء الليبيين والدوليين لتعزيز الشفافية والمساءلة في ليبيا، مشيرا إلى أن هذا المشروع الجديد سيكون مكملاً للمبادرات الأخرى التي يمولها الاتحاد والتي تهدف إلى تحسين حوكمة المؤسسات الوطنية والمحلية، للمساهمة في إدارة عادلة وشفافة للأموال العامة في البلاد.

وقالت البعثة، إن الاتحاد الأوروبي سيعمل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة من خلال هذا المشروع الجديد على تعزيز نظام العدالة الجنائية في ليبيا للتحقيق في الفساد والجرائم المالية ذات الصلة ومقاضاة مرتكبيها.

وأوضحت البعثة، أن المستفيدين الرئيسيين من المشروع هم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي ووحدة المعلومات المالية ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام ووزارة العدل، إضافة غلى المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والمكتب الليبي لاسترداد الأصول وإدارتها.

ونوهت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إلى أن خبراء المشروع سيعملون أيضًا بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني والجامعات لتعزيز قدرتها على منع الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المجتمع الليبي.