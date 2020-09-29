إدارة مطار بنينا تجتمع مع اللجنة المشكلة من مصلحة المطارات لتقييم العمل في المطار

إدارة مطار بنينا تجتمع مع اللجنة المشكلة من مصلحة المطارات لتقييم العمل في المطار

أخبار ليبيا24

عقد مدير عام مطار بنينا الدولي عبد الله الشافعي أمس الإثنين اجتماعًا مع اللجنة المشكلة من مصلحة المطارات لتقييم العمل في مطار بنينا الدولي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة طبيعة سير العمل داخل إدارة المطار ومدى امتثالها للقواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها والواردة في اللوائح المحلية والدولية.

وأكد المجتمعون أن الامتثال للقواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها يسهم في انسياب وسلامة الحركة الجوية، لتساعد في طلب الحصول على تراخيص المطارات من جهة الاختصاص.

وعقب الاجتماع أجرى مساعد مدير مطار بنينا الدولي مفتاح الفسي رفقة اللجنة المشكلة من مصلحة المطارات ومدراء المكاتب عن إدارة المطار جولة ميدانية داخل المطار لمعرفة المتطلبات والنواقص وتوفيرها في الوقت المناسب .