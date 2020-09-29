آمر منطقة طبرق العسكرية: تم تحديد أوكار تجار الهجرة وسنقوم بضربها قريباً

أخبار ليبيا24– خاص

قال آمر منطقة طبرق العسكرية لواء سالم الرفادي، تم تحديد أوكار تجار المهاجرين غير الشرعيين وسنقوم بضربها قريباً، وأنا قادر على تنفيذ مايطلب مني من مهام ومهامي واضحة.

وأضاف الرفادي :”خلال الأيام الماضية قمنا بمهمة نوعية لضرب عصابات تشادية تخطف في الليبيين وتطلب فدية مقابل الإفراج عنهم وخاصة في شهري أغسطس وسبتمبر وهي مواسم الصيد للصياديين الليبيين”.

وتابع آمر منطقة طبرق العسكرية :”الصيادون الليبيون ذاهبون للصيد وهذه العصابات تصطادهم، وتقفينا أثر هؤلاء المجرمين وكان عمل مضني أخذ منا الوقت الكثير في الصحراء”.

وواصل الرفادي :”قمنا بالهجوم في الوقت المناسب على هذه العصابات وحاولوا التعامل معنا وتم القبض عليهم وهم رهن التحقيق”.

وأوضح آمر منطقة طبرق العسكرية أن ملف الهجرة غير الشرعية من أصعب الملفات التي تواجهنا في طبرق، قائلا :”أطمئن الجميع بأننا سنضرب بعض المناطق بيد من حديد”.

وقال الرفادي :”لدينا قوائم بأسماء المجرمين ولدينا أماكنهم وكل المعلومات حولهم متوفرة لدينا والصورة أمامنا أصبحت واضحة جلية، والأيام الماضية قمنا بتحرير 12 مصري تعرضوا للتعذيب على يد تشكيل عصابي لطلب الفدية مقابل إطلاق سراحهم”.

وأفاد آمر منطقة طبرق العسكرية أنه تم القبض على المجرمين وهم رهن التحقيق وعرفنا كل من ورائهم، وللأسف بعض أسر هؤلاء المجرمين يعرفون جيداً أن أبنائهم يمتهنون خطف المهاجرين والمتاجرة بهم ويعرفون أماكن المخازن التي تأوي هؤلاء المهاجرين دون أن يتدخلوا في ذلك.

وأضاف الرفادي :”أنا لا أطلب رفع الغطاء الاجتماعي على الإطلاق لأن الغطاء الاجتماعي قد رفع منذ أول يوم ولايجوز أن يرفع الغطاء الاجتماعي أكثر من مرة”.

وتابع آمر منطقة طبرق العسكرية متسائلا :”هل يعقل أن يرفع الغطاء الاجتماعي على مجرم بعد القبض عليه، لذلك لا أطلب رفع الغطاء الاجتماعي من أحد والمجرم سوف يضرب بيد من حديد”.

وأكد الرفادي بالقول :”لدينا مناطق معلومة ستتعرض للاقتحام خلال الأيام القادمة، ورغم الإمكانيات المحدودة إلا اننا لانتأخر في أداء واجبنا تجاه الوطن، رغم التقنية والعتاد لدى المجرمين إلا أننا سنكون لهم بالمرصاد”.

وذكر آمر منطقة طبرق العسكرية :”كما بدأت نواة قواتنا المسلحة بالقليل من الرجال والعتاد ها نحن نعود بقوة القانون لضرب أوكار تجار البشر، وقواتنا المسلحة وفي وقت قياسي طهرت درنة وبنغازي من براثن الإرهاب”.

وأفاد الرفادي :”لدينا الشرعية والمجرم لايملك الشرعية وبذلك يصبح المجرم ضعيف أمام من يملك الشرعية، المجرم ومايملكه من عتاد وسلاح فهو بلطجي”.

وختم آمر منطقة طبرق العسكرية حديثه قائلا :”إن منطقة طبرق العسكرية تعمل في منطقة شاسعة في مدينة طبرق ومن خلال الغرفة الأمنية المشتركة سوف نداهم تجار المخدرات والحبوب والخمور، ونحن نقوم بمهامنا على أكمل وجه مع قواتنا المسلحة في حربها على الإرهاب والظواهر السلبية أينما كانت”.