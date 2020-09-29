آمر قوة إنفاذ القانون بالوفاق : اشتباكات تاجوراء لم تحُل نهائيًا آمر قوة إنفاذ القانون بالوفاق : لازلنا بحاجة إلى المزيد من الإمكانيات والسلاح

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تحدث آمر قوة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبد الحكيم صالح، عن مهمة قوة إنفاذ القانون في تحقيق الأمن، مشيرًا إلى دورها في الاشتباك الأخير بين المليشيات في تاجوراء والجرائم المنتشرة خاصة جنوب طرابلس.

صالح رأى ، في مداخلة عبر فضائية “فبراير” – الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية – أنه بعد اشتباك تاجوراء بين ميليشيا الضمان وميليشيا أسود تاجوراء، طلب منهم الأعيان التدخل فاستأذنوا من مدير الإدارة التابعين لها، لافتًا إلى قيام آمر ميليشيا الضمان “علي ادريدر” بتسليم نفسه لإدارة إنفاذ القانون.

وأوضح أن لديهم دوريات بين منطقة الاشتباكات للفصل بين ميليشيا الضمان وميليشيا أسود تاجوراء، وأن المشكلة في تاجوراء لم تُحل نهائيًا، مُضيفًا “بتدخل الخيرين والأعيان الحقيقيين رافضي الحرب والكتائب الأربعة 166، رحبة دروع، شهداء الأحمدية، مكافحة الإرهاب، تجنبت المنطقة الحرب والفتنة وتم حقن الدماء، والمذنب داخل غرفة الحجز يُعامل مثل أي مذنب آخر”.

وعن الجرائم الجنائية التي تحدث في طرابلس وكثرة شكاوي المواطنين من سوء الوضع الأمني هناك خلال هذه الفترة وخصوصًا في مناطق جنوب طرابلس، أجاب أن عملهم في طرابلس كبوابات لم يأت بنتيجة لفرض الأمن، حيث كان من الممكن للمجرم إذا عرف بوجود البوابة من أحد ألا يمر منها.

واستكمل أنهم لذلك استخدموا فريق تحري وقبض، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع المجرمين وسيتم رصد أصحاب جرائم الحرابة وقطع الطريق والسرقة بالإكراه، وأنهم كإدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس فيما يخص قضايا السرقة بالإكراه لسنة 2020م أعادوا 130 مركبة آلية سرقت بالإكراه لأصحابها.

وعن كيفية تأمين منطقة جنوب طرابلس، أشار إلى أنه هناك خطة لذلك خلال الفترة القادمة بالتعاون مع مديريات الأمن الموجودة، وأنه سيتم ضبط المجرمين، مُستطردًا بأنه لا يستطيع أن يعطي مدة محددة يقول أنه بعدها سيكون الوضع آمن بشكل كامل، مُعتبرًا أن أكثر من 70% أو 80% من المشاكل سيُقضى عليها بمساعدة مديريات الأمن قريبًا.

وأوضح صالح أن وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية كانت مهمشة وضعيفة أما الآن أصبح الشرطي له هيبة، مُطالبًا المواطنين أن يثقوا في الشرطة، مُنتقدا من يقولوا أين الشرطة؟، مُضيفًا “نحن نريد أن تكون في البلاد شرطة وجيش حقيقي فكلنا ليبيين”.

وأكد أنهم في إدارة إنفاذ القانون وإدارة العمليات الأمنية يختارون الناس الخيرة حتى لا يكونوا عائق لهم، ويختاروا السلوك الجيد فيتم التحري على المنتسب لهم لتكون تلك قاعدة وزارة الداخلية، مُردفًا “نهتم حاليا بالتدريب والإمكانيات ستأتي عندما يثبتوا أنفسهم بالعمل على الأرض لأن وزارة الداخلية عندما تجد عملهم على الأرض تدعمهم، ولا نزال بحاجة للإمكانيات، ونسعى لبسط الأمن داخل ربوع ليبيا وطرابلس الكبرى”.

وأوضح أن قوة إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس يسُّيروا دوريات راجلة ومتحركة، لضبط الخارجين عن القانون والتدخل عند الحاجة وعندهم فريق تحري يقوم بجمع المعلومات والاستدلالات وفريق قبض، مُشيرًا إلى أن القوة هذه متمثلة في أربع سرايا مقسمة كل أسبوع تعمل سرية حتى لا يكون هناك ضغط على العضو، مُتابعًا: “قمنا بتأمين مدينة ترهونة ومدينة الخمس، وكذلك مدينة صبراتة وداخل طرابلس، ونفتح بوابات فجائية”.

وعن تداخل المهام بين قوة إنفاذ القانون وبين باقي القوات التي تتبع وزارة الداخلية، أجاب أن التعامل يكون “كزملاء ومشاركين في العمل يد واحدة، فلابد لكل الأجهزة الأمنية المنضبطة التي تسير وفق التعليمات ولضبط الأمن لابد أن تتعاون وتتكاتف كل القوى للقبض على المجرمين”.

ودارت يوم الجمعة الماضية، اشتباكات طاحنة بمختلف أشكال وأنواع وأحجام الأسلحة بين مليشيات تاجوراء “الضمان” و”أسود تاجوراء”، أسفرت عن وقوع العديد من القتلى والجرحى بمنطقة أربع شوارع “الجلدية” في بئر الأسطى ميلاد.

وأكد شهود عيان أن سبب الاشتباكات يعود إلى قيام مجموعة من ميليشيا “الضمان” بالرماية على عنصرين من ميليشيا “أسود تاجوراء” وقتلهما، لتندلع الحرب التي أدت إلى إقفال الطريق الرئيسي في “بئر الأسطى ميلاد”، كما اشتدت الاشتباكات بشكل كبير بعدما دخل سلاح الدبابات إلى المعركة.

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