37 ناديًا تشكل الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للملاكمة

أخبار ليبيا24

أحالت اللجنة التسييرية للاتحاد الليبي للملاكمة قائمة بأسماء الأندية الرياضية المعتمدة كأعضاء للجمعية العمومية لاتحاد الملاكمة والتي بلغت 37 ناديا.

وضمت القائمة 17 نادي من المنطقة الغربية و3 أندية من المنطقة الوسطى و9 أندية من المنطقة الشرقية و8 أندية من منطقة الجبل الأخضر.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الآلية الانتخابية للاتحاد الليبي للملاكمة عن ترشح ثلاثة قوائم لرئاسة وعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد الملاكمة.

ويترأس القائمة الأولى برئاسة إدريس علي محمد، ويترأس القائمة الثانية يوسف بهلول السود، فيما جاء على راس القائمة الثالثة صلاح عبدالسلام ارحومة .