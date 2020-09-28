213 إصابة بكورونا حتى الآن في طبرق

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أكد أحمد الفزاني رئيس فريق الرصد باللجنة الاستشارية الطبية طبرق بقاء إجمالي الإصابات بفيروس كورونا، حتى يوم الأحد في طبرق عند الـ 213 إصابة، بينها 26 حالة نشطة.

وخلال 3 أيام لم تسجل طبرق أي إصابة بفيروس كورونا المستجد. وأضاف الفزاني، أن عدد حالات الشفاء بلغ 147 حالة وعدد الوفيات بلغ 40 حالة.

وقال الفزاني، “لدينا حالتان خطيرتان ولا توجد أي حالة على التنفس الصناعي. أرسلنا تحاليل لحالتي اشتباه وننتظر في نتائجهما”.

وأضاف، “لا أطمئن الناس بسبب تدني عدد الإصابات طالما المناسبات الاجتماعية من أفراح ومآتم مستمرة”.

وقال الفزاني، “نرى بصفة يومية صور للمناسبات على صفحات التواصل الاجتماعي بعيداً عن الخطوات الاحترازية من تباعد ولبس للكمامات، وهذا مؤشر خطير جداً يزيد من عدد الإصابات”.

وأضاف، “أكرر على المواطنين الامتناع من إقامة التجمعات الاجتماعية بكل أنواعها وضرورة إتباع الخطوات الاحترازية والابتعاد عنها هي السبب الرئيسي لانتشار فيروس كورونا بالمدينة”.