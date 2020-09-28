وسائل إعلام: اجتماع الغردقة بين الجيش والوفاق ركّز على تثبيت وقف إطلاق النار

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أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الإثنين، أن اجتماع الغردقة في مصر بين ممثلين عسكريين عن الجيش الوطني وحكومة الوفاق ركّز على تثبيت وقف النار وبحث نزع السلاح ووقف تدفق المرتزقة إلى ليبيا، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على بحث المناصب السيادية بعد اختيار الحكومة الليبية.

وكانت قناة العربية، قد نقلت عن مصادر، قولها: إن مدينة الغردقة المصرية، احتضنت الأحد، اجتماعًا بين عسكريين من الجيش الوطني الليبي، وآخرين تابعين لحكومة الوفاق.

وأضافت المصادر: أن الاجتماع سيناقش تأسيس لجنتين عسكريتين من الشرق والغرب الليبي، لتشكيل قوة مسؤولة عن تأمين مقر الحكومة الجديدة في سرت، فضلا عن إنشاء لجنة عسكرية موسعة، لبحث إعلان قوة عسكرية موحدة في ليبيا.

وأكدت المصادر، أن الاجتماع سيبحث وضع خطط لإبعاد المرتزقة والميليشيات المسلحة وتأمين المواقع النفطية.