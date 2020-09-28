وزير لبناني سابق يتهم تركيا بتحريك الإرهابيين في ليبيا وسوريا ولبنان الوزير اللبناني : فتشوا عن تركيا ومشروعها التخريبي في كل المنطقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اتهم رئيس حزب التوحيد العربي وزير البيئة اللبناني السابق، وئام وهاب، تركيا بتحريك المجموعات الإرهابية من ليبيا إلى سوريا ثم إلى بلاده لبنان، ضمن مشروعها التخريبي في المنطقة.

وهاب أكد ، في تدوينة له، عبر حسابه بـ”فيسبوك”، أن تطورات الوضع الأمني في شمال لبنان خطيرة للغاية، مُطالبًا بالاصطفاف إلى جانب الجيش وقوى الأمن لحماية الشمال ولبنان.

تطورات الوضع الأمني في الشمال خطيرة للغاية فلنكن إلى جانب الجيش وقوى الأمن لحماية الشمال ولبنان . الواضح أن من يحرك هذه… Posted by ‎وئام وهاب wiam wahhab‎ on Saturday, September 26, 2020

وقال الوزير اللبناني السابق “الواضح أن من يحرك هذه المجموعات الإرهابية واحد من ليبيا إلى سوريا إلى لبنان، فتشوا عن تركيا ومشروعها التخريبي في كل المنطقة”.

وتعمل تركيا على تغذية الدول التي تشهد صراعات داخلية مثل ليبيا وسوريا ولبنان بالجماعات الإرهابية والمتطرفة لتأجيج الفتنة وإشعال الأزمات بهدف إضعاف الأنظمة من أجل تحقيق مصالحها الخاصة بما يخدم مخطط التوسع العثماني.