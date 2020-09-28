مرغم : يجب على جميع التيارات الوطنية مقاومة البعثة الأممية والإ فانتظروا “جرة الموس” مرغم : الحوار الليبي طالما لازالت تتحكم به الأمم المتحدة لا يهدف إلى استعادة القرار الوطني

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأى عضو المؤتمر الوطني السابق، وعضو جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرغم، أن الحوار الليبي طالما لازالت تتحكم به الأمم المتحدة، ولا يهدف إلى استعادة القرار الوطني، وجب على جميع التيارات الوطنية بالبلاد المقاومة لتحرير الإرادة الوطنية أولًا قبل الحديث عن أي انتخابات، على حد قوله.

مرغم قال في سلسلة تدوينات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “مادام الحوار تحت سيطرة البعثة تختار المحاورين ومواضيع الحوار وأسلوبه وتصوغ مخرجاته فانتظروا جرة الموس”.

مادام الحوار لا يستهدف أولا استعادة القرار الوطني من براثن ضباع الغابة الدولية فلن نخرج عن وضعية الفريسةثوبوا إلى كهف الوطن Posted by ‎محمد مرغم‎ on Sunday, September 27, 2020

وأضاف “مادام الحوار لا يستهدف أولاً استعادة القرار الوطني من براثن ضباع الغابة الدولية فلن نخرج عن وضعية الفريسة.. ثوبوا إلى كهف الوطن”.

وتابع “هدف واحد الآن أمام جميع التيارات الوطنية، تحرير الإرادة الوطنية، وبعد ذلك تدعون مسألة من يحكم اختيار الشعب الحر”.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السويسرية جنيف في أكتوبر المقبل اجتماعا بين جميع الأطراف الليبية، وبالتحديد مجلسي “الدولة والنواب”؛ لاختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدين؛ خصوصا بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج تقديم استقالته خلال الشهر ذاته بسبب الضغوط الشعبية والمظاهرات.

وشهدت الفترة الماضية، العديد من اللقاءات في المغرب وسويسرا ومصر، لبحث محاولة حلحلة الأزمة الليبية، والخروج من الأزمة الراهنة، في ظل المشهد السياسي المرتبك في ليبيا، وتردي الأوضاع المعيشية.