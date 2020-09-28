لجنة الأزمة بالقيادة العامة تبحث مشاكل وأزمات طبرق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحثت لجنة الأزمة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة اللواء هاشم بورقعة، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، العديد من المشاكل والعراقيل التي تواجه المدينة.

وشكلت القيادة العامة هذه اللجنة لحل المشاكل والأزمات التي تعاني منها بعض المدن، وتضم في عضويتها كل من اللواء خالد المحجوب والعميد إدريس الريشي والدكتور محمد المصباحي.

كما حضر الاجتماع الذي عقد أمس الأحد، عدد من مشايخ وحكماء طبرق، إضافة إلى اللواء سالم الرفادي أمر منطقة طبرق العسكرية واللواء ناجي بوعلوية أمر قاعدة طبرق البحرية.

وقدم بوالخطابية للجنة شرحاً وافياً للمشاكل والأزمات التي تعاني منها بلدية طبرق، وأوضح مشايخ وحكماء المدينة أن سكان البلدية يعانون من نقص المياه وإنقطاعات متكررة في الكهرباء ونقص الأعلاف، وطالبوا بحل مشاكل فئة الشباب.

كما عرض المشايخ والحكماء مشاكل نقص الوقود والسيولة، وطفح مياه المجاري والقمامة وغيرها من المشاكل اليومية التي يعاني منها المواطنين في مدينة طبرق.

قدم وفد مشايخ وحكماء طبرق قائمة بالمشاكل التي يجب إحالتها إلى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بحسب ما أفاد مراسل أخبار ليبيا 24.