طاقم طبي من طبرق يتعرض للسطو والاعتقال ببنغازي.. واقعة تؤكد أن الإجرام سمة حصرية للإرهاب العثور على شاحنة تابعة لمركز طبرق الطبي كان قد استولى عليها عناصر تنظيم داعش بمنطقة الهواري ببنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

عاشت عدة مدن في ليبيا خلال سنوات مضت على وقع عمليات إرهابية دامية أودت بحياة الكثير من الليبيين وطالت البنية التحتية ومعظم مقار ومؤسسات الدولة في بنغازي ودرنة وسرت وبعض المناطق بجنوب البلاد.

ولم تقتصر جرائم التنظيمات الإرهابية في ليبيا على المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية وأفرادها وضباطها فقط، وإنما امتدت جرائمهم أيضا حتى طالت المدنيين وخلفت أضرارا جسيمة في القطاعات الصحية والتعليمية وغيرها.

وكان القطاع الصحي من أكثر القطاعات التي تضررت في ليبيا بسبب الإرهاب وجرائمهم الشنيعة وطالتها أيدي الإجرام والغدر، مما يعكس ذلك صفات وأخلاق العناصر الإرهابية والمتطرفة المعدومة من الإنسانية والرحمة.

وتتعدد الوقائع والأحداث التي تسرد لنا قصصا عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الإرهابيين والمتشددين ضد القطاع الصحي والعاملين فيه ومقراته وممتلكاته في العديد من المدن الليبية.

ومن بين هذه الجرائم والانتهاكات، استيلاء عناصر تنظيم الدولة “داعش” الإرهابي على شاحنة مملوكة لمركز طبرق الطبي كانت في طريقها إلى بنغازي لجلب شحنة طبية إلى طبرق، والقبض على السائق والطاقم الطبي الذي كان على متنها المتكون من ثلاث أفراد.

إعلان أفراد قوات الخاصة “الصاعقة” وجهاز مكافحة الظواهر السلبية في بنغازي، عن العثور على هذه الشاحنة وتمكنوا من إرجاعها بعد ما كانت محتجزة لدى عناصر تنظيم داعش منذ خمس سنوات، دفعتنا إلى إعادة شريط ذكريات جرائم الإرهاب ضد البشرية والحديث عن هذه الحادثة.

حيث دارت أحداث الواقعة في 18 فبراير من عام 2015، إبان تواجد الجماعات الإرهابية في بعض المناطق ببنغازي، وذلك عندما توجهة شاحنة لجلب شحنة من دواء خاص بغسيل الكلى من مستشفى الهواري في بنغازي إلى مستشفى الكلى في طبرق أقصى شرق ليبيا.

ويروي الممرض ياسر الساعدي أحد أفراد الطاقم المختطفين من قبل تنظيم داعش وحجزهم لمدة 18 يوما رفقة زميليه الصالحين ويوسف، قصتهم عن كيفية إجبارهم للنزول من الشاحنة وتركها لأفراد التنظيم وعن فترة حجزهم ونجاتهم بإعجوبة، على حد قوله.

ويبدأ ياسر حديثه لأخبار ليبيا 24 بالقول: “في 18 فبراير 2015 ممرت بأسواء أيام حياتي بعد أن كلفتنا إدارة المستشفى بمهمة لجلب دواء لمستشفى الكلى في طبرق وهي (فلاتر) خاصة بغسيل عدد 16 طفل من بنغازي كانوا نازحين في طبرق”.

ويضيف ياسر: “وصلنا إلى بنغازي أنا وزملائي وأتجهنا إلى منطقة الهواري قاصدين مستشفى الكلى، ووصلنا إلى جزيرة مصنع الإسمنت بعد أن أضعنا الطريق لنتفاجأ بكمين لتنظيم داعش مكون من سيارات كناتر وحافلة ومفخرة خاصة بالدعم المركزي وعلى نوافذها شباك”، منوها إلى أن القيادي البارز بالتنظيم محمود البرعصي هو من يقود الكمين.

ويشير ياسر، إلى أن القيادي محمد البرعصي كان برفقته أربعة أفراد ملثمين باستثناء البرعصي فقد كان مكشوف الوجه وكان ملتحيا ويرتدي قبعة شبابية وفي يده مسبحة طويلة ويرتدي قميص رياضي عليها شعار نادي ريال مدريد وبنطلون صاعقة، على حد قوله.

وأكمل ياسر حديثه: “ركبت أنا والصالحين في سيارة نوع (تايوتا) دفع رباعي مكممين، وأما زميلنا يوسف سائق الشاحنة فقد تم ربط عينيه وجعلوه مساعدا لمن يقود شاحنتا التي كانت نوع (المرسيدس)، لأنها كانت حديثة جداً ولم يتمكن عناصر التنظيم من قيادتها وكان دور يوسف مساعدتهم وهو معصوب العينين لقيادة الشاحنة”.

وتابع قائلا: “تم التحقيق معنا وإتهامنا بأننا من طبرق ونحن نتبع الكتيبة 309 وأننا نحمل ذخيرة وكل ذلك عاري عن الصحة طبعا، وأتهمونا بأننا مرتدين ويجب علينا الإستتابة ومبايعة أمير التنظيم البغدادي بعد ثلاثة أيام”، وأوضح أن المحقق كان ضابط يلقب بالكيلاني وهو من مدينة الزاوية وقد أستتاب في وقت سابق وأنضم إلى تنظيم داعش.

وواصل الممرض ياسر الساعدي حديثه بالقول: “وعقب مرور 18 يوما من الاعتقال خرجنا بأعجوبة من مكان الحجز بعد أن قصف طيران الجيش الليبي الموقع وخرجنا بعد ما عشنا الخوف والرعب طوال فترة الحجز التي كانت في قبضة تنظيم داعش الإرهابي”.

وقد اعترف المواطن الذي وجدت عنده الشاحنة بأنه قام باستبدال اللوحات المعدنية للشاحنة وبدأ باستعمالها في أعماله الشخصية، حتى تم ضبطها في الأيام الماضية بالتعاون من آمر قوات الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة ورئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية فرج أقعيم وتسليمها إلى مركز طبرق الطبي.