صوه يعلن انتهاء مهمته كوزير للعمل.. ويبدي استعداده للمحاسبة والمكاشفة 

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أعلن وزير العمل والتأهيل مسعود صوه اليوم الإثنين انتهاء مهمته كوزير للعمل في الحكومة الليبية بعد إتمام ست سنوات كاملة.

وقال صوه :”أعلن أمام الجميع بأنني على استعداد تام للمحاسبة والمكاشفة في أي وقت وعلى استعداد للإفصاح عن كل ما أملك ومن أين امتلكته إذا طلبت أي جهة قضائية أو رقابية أو حتى اجتماعية هدفها التحقق من مشروعية التملك والامتلاك”.

وتابع صوه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :“بتاريخ 19/7/2020 انتهت أو بمعنى أصح طلبت إنهاء مسؤولياتي كوزير للعمل والتأهيل، وتم صدور قرار إحالتي على التقاعد الاختياري من رئيس جامعة الزنتان (جهة عملي الاصلية) اعتبارا من تاريخ 1/8/2020”.

وأضاف :”عملت وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية ثم وزيرا للعمل والتأهيل بعد فصل الوزارتين. عملت بجد واجتهاد في ظروف صعبة والحمد لله الذي مكنني إلى تحقيق النجاحات التي تجعلني أقتنع بأنني قمت بواجباتي دون تقصير في ظل الظروف المحيطة”.

وقال الوزير السابق :”حين وصلت إلى درجة لم أعد أستطيع أن أكمل بعض الواجبات الضرورية إلى الحد المرضي والذي ترضى عنه نفسي على الأقل تقدمت بطلب إعفائي من هذه المسؤولية وقد حصلت على الموافقة بعد إلحاح شديد مني”.