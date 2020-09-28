الحرس البلدي طبرق يكشف عن مهام اللجنة الأمنية المشتركة

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير جهاز الحرس البلدي البطنان عميد صالح العبيدي لـ”أخبار ليبيا24″ إن مهام اللجنة الأمنية المشتركة وتتلخص في التفتيش على الرخص التجارية من محلات وورش.

وأضاف العبيدي أن من مهام اللجنة كذلك قفل الرياشات بجميع أنواعها، وإزالة الحواجز من أمام المحلات التجارية، ومنع البيع على الطرقات العامة والميادين من الجامعة غرباً إلى بوابة المثلث شرقاً.

وأفاد مدير جهاز الحرس البلدي البطنان أن مهام اللجنة تتمثل أيضًا في التفتيش على المخابز ومراقبة جودة الرغيف، ومنع عرض المواد والسلع خارج المحلات.

وأكد العبيدي أن اللجنة تختص كذلك في قفل المطاعم وخاصة التي لايوجد بها تراخيص، ومنع عرض اللحوم خارج المحال وتغطيتها بشاش داخل المحل.

وذكر مدير جهاز الحرس البلدي أن من مهام اللجنة الأمنية المشتركة نقل الخردة من الشوارع وأمام الورش، وحصر محطات تحلية المياه الخاصة والتفتيش على الإجراءات وجودة المياه، وقفل المحلات الخاصة بتعبئة إسطوانات غاز الطهي ومنع بيعها على الطرقات.

ولفت المصدر إلى أن اللجنة تختص كذلك بإزالة مظلات الزنك من أمام المحلات، ومنع بيع الإسمنت وإلزامهم بالبيع بالمحلات، ومنع بيع الرمل والمرش بالميادين وخاصة أمام مجمع دربن الرياضي ونقلهم إلى الساحة المجاورة للمقبرة الإسلامية القديمة.