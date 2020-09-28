تكريم صغيران نجحا في عبور 10 كلم سباحة

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كرم الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بنغازي أمس الأحد السباحان سلوى صوان و محمد بوقرين بعد نجاحهم في قطع مسافة 10 كلم سباحة في المياه المفتوحة.

وشهدت احتفالية التكريم التي نظمها الاتحاد الفرعي في مصيف الرعيض تكريم المدرب صالح بوقرين والمدربة نبيلة بوحوية لإشرافهما على تدريب السباحان كما تم تكريم مصيف الرعيض والضفادع البشرية إضافة إلى تكريم كل من ساهم في إنجاح تجربة العبور.

ونجح الاتحاد الفرعي للسباحه بنغازي في تنظيم عدد كبير من المناشط والمسابقات المختلفة خلال الفترة الأخيرة أبرزها عبور 50 كلم للسباحان حماد الفلاح وعز الدين قطاط.