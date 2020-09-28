امتحانات طبرق: 380 طالب يؤدون امتحانات الثانوية وفق خطوات احترازية مشددة

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير مكتب الامتحانات في طبرق شعيب صالح العبيدي لـ”أخبار ليبيا24″ انطلقت امتحانات الثانوية العامة في طبرق للعلمي والأدبي لعدد 380 طالب في 18 لجنة.

وأضاف العبيدي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن الامتحانات انطلقت وفق خطوات احترازية لمكافحة فيروس كورونا، موضحًا أنها انطلقت في البردي شرقاً إلى عين الغزالة غرباً.

وأشار مدير مكتب الامتحانات في طبرق إلى أن أمساعد وبئر الأشهب لها لجانها الخاصة بها.

وتابع العبيدي :”حافظنا على التباعد المكاني مابين الطالب والطالب والقاعة بها 15 طالب كحد أقصى، ويتم توزيع الكمامات والمعقمات قبل الدخول للقاعات”.

وأوضح مدير مكتب الامتحان في طبرق أن امتحانات الشهادة الإعدادية لعدد 4750 طالب انتهت بنفس الإجراءات الاحترازية .

الأحد القادم سوف تنتهي الإمتحانات وهدفنا هو سلامة الطالب ولجان الإشراف وكل من له علاقة بالإمتحانات.