المنتخب الليبي يصل إلى تونس للاستعداد للتصفيات الأفريقية

أخبار ليبيا24

وصلت بعثة المنتخب الليبي لكرة القدم إلى تونس عن طريق منفذ راس أجدير الحدودي، وذلك للدخول في معسكر تحضيري في سوسة استعدادًا لخوض تصفيات أمّم أفريقيا لعام 2022 والتي ستنطلق في نوفمبر القادم.

وسيبدأ المنتخب الليبي تدريباته تحت إشراف المدرب علي المرجيني، الذي حلّ محل المدرب التونسي فوزي البنزرتي، الذي غادر ليبيا في وقت سابق من هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان المنتخب الليبي قد أنهى معسكرًا داخليًا في مدينة زواره بحضور اللاعبين المحليين.

وفي إطار الاستعدادات للتصفيات الأفريقية، سيجري منتخب ليبيا مباراة ودية مع منتخب التوغو، في الثامن من أكتوبر المقبل، كما سيواجه جزر القُمر، يوم 11 من نفس الشهر.