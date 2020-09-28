العامة للكهرباء تعلن وصول فريق من شركة “سيمنس” الألمانية لإجراء العمرات الجسيمة

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أخبار ليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين أن فريق من شركة سيمنس الألمانية المتخصصة في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية الحديثة وصل إلى محطة السرير الغازية.

وذكر مدير عام الإدارة العامة للإنتاج المكلف – بحسب الصفحة الرسمية للشركة العامة للكهرباء –  أن قدوم الفريق جاء بعد جهود مضنية من المفاوضات لإجراء العمرات الجسيمة.

وأضاف المدير العام للإدارة أن العمرات ستكون لثلاث وحدات الأولى والثانية والثالثة في محطة السرير والوحدة الخامسة في محطة شمال بنغازي والوحدة الخامسة بمحطة الزويتتية.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للإنتاج المكلف إلى أن إجراء هذه العمرات يهدف إلى رفع القدرات الإنتاجية لمجابهة الذروة الشتوية.

وأفاد مدير الإدارة أنه وسيكون هناك عمرات لوحدات GE وهي الوحدة الرابعة شمال بنغازي والوحدة الأولى جنوب طرابلس والوحدة الأولى والرابعة الزواية والوحدة الأولى والثانية الخمس ووحدة في الجبل الغربي.

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