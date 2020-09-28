الكهرباء بطرابلس تستهجن نشر خبر وصورة اعتقال أحد مسوؤليها

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استهجنت الشركة العامة للكهرباء، قيام وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بنشر خبر وصورة اعتقال عضو مجلس الإدارة بالشركة المهندس عبدالحميد الفرجاني، على حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، معتبرة أن هذا الأمر يعد “تشهيرًا” بحقه، من دون أن يصدر بحقه أية أحكام تثبت إدانته.

وقالت الشركة، بيان، الأحد، إنها فوجئت بقيام إحدى الجهات التابعة لوزارة الداخلية باعتقال الفرجاني ونشر صورته، وأكدت الشركة، خضوع الجميع لطائلة القانون، إلا أنها تستهجن عملية نشر الخبر والصورة بموقع رسمي يتبع الوزارة.

وذكرت الشركة، أن عملية اعتقال الفرجاني جاءت إثر مغادرته مقر الشركة، حيث فقد الاتصال به من بعد الساعة السادسة مساء، مشيرة إلى أنها قامت بإبلاغ الجهات الضبطية الرسمية بالدولة بشأن ذلك، غير أنها تفاجأت بنشر خبر اعتقاله من الداخلية.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط، مدير عام مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء سابقًا، وعضو مجلس الإدارة حاليًا، المهندس عبدالحميد الفرجاني، على خلفية طلب مكتب النائب العام في قضايا “قصور وإهمال” في العمل وسوء إدارة متعمد بالشركة العامة للكهرباء، يرقى إلى جرائم جنائية، وفق تقرير سابق لديوان المحاسبة الليبي.

وقالت الوزارة، في بيان الأحد، “تمكنت إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من ضبط المدعو “ع.ف.أ” مدير عام مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء سابقاً وعضو مجلس الإدارة حالياً، والمطلوب من قبل مكتب النائب العام في قضايا فساد بالشركة. اتخذت الإجراءات القانونية حياله وإحالته لجهات الاختصاص”.

وفي 27 أغسطس الماضي، أصدر رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، أمرًا بضبط وإحضار مسؤولين من الشركة العامة للكهرباء وإحالتهم إلى النائب العام للتحقيق، من بينهم رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي السابقان للشركة.