السويحلي يبدأ تعاقداته للموسم الجديد بضم العجيل

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلنت إدارة نادي السويحلي، أمس الأحد، عودة اللاعب إبراهيم محمد العجيل إلى رواق النادي مجددا بعقد يمتد لموسم واحد.

وتعد هذه الصفقة هي الأولى لنادي السويحلي لدعم الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الكوري الجديد.

ويعتبر العجيل أحد خريجي مدرسة السويحلي، وقد خاض تجربة مع فريق النصر في موسم 2017 – 2018، لكنه لم يحالفه الحظ للحصول على مكان له في التشكيلة الأساسية رغم تتويج ببطولة الدوري الليبي مع النصر في الموسم ذاته.

وغادر اللاعب إبراهيم العجيل في يناير عام 2019 فريقه السويحلي لخوض تجربة احترافية قصيرة في الدوري الأردني من بوابة فريق سحاب ليعود سريعا إلى ليبيا.