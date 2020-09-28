الساعدي يسخر من المتفاوضين مع صالح الساعدي "إذا قتل عشرة آلاف فحاول أن تقنعه بالتفاوض حتى لا يقتل عشرين ألفًا"

أخبار ليبيا 24 – متابعات

سخر المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، الإرهابي المدعو سامي الساعدي، من قبول ممثلي التيارات السياسية والجهات السيادية بالجلوس مع من وصفه بـ”المعتدي، والتنازل عن السلطة له، في إشارة إلى خليفة حفتر وعقيلة صالح.

وقال الساعدي في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أمس الأحد “مرة ثالثة.. إذا انتصرت على المعتدي فكن كريمًا معه وتنازل له عن الرئاسة، وأقبل أن تكون تحت سلطته، فالمهم أن تبقى”، حسب وصفه .

وأضاف ساخرًا “وكن قنوعًا فأقبل أن يمن عليك ببعض الهبات، فالقناعة كنز لا يفنى”، مردفًا “والتمس له سبعين عذرًا، فإن لم تجد فلُم نفسك.. إذا تَمَنّعَ فتَذَلَّلْ.. وإذا استكبر فتواضع.. وإذا قتل عشرة آلاف فحاول أن تقنعه بالتفاوض حتى لا يقتل عشرين ألفًا”.

وتابع “وإياك أن تكون عنيدًا فترفض هذا العرض، فتُصنَّف من المعرقلين للاستقرار، وتفقد مكانك”، مُكملًا “وإذا اتهمك أحد بالبيوع من أجل البقاء في المشهد، فقل له: المواطن يعاني”.

واستطرد “احذر ممن يقولون لك إن عدوك غادر فاسد، فإنهم يسيئون الظن بالناس.. وليتسع حسن ظنك للغادرين”، مُستدركًا “لا تلتفت لمن يحاولون أن يذكِّروك بالشهداء والمبتورين، فينغصوا عليك فرحتك بما حققت من إنجازات.. استمر”.

وقبل أقل من أسبوع، هاجم الساعدي، مسؤولي حكومة الوفاق، لتراجعها بعقد تفاهمات مع خليفة حفتر الذي وصفه بـ”قاتل الأطفال”، بذريعة تخفيف معاناة المواطن الذي يعاني من “الانقسام”، في إشارة إلى اتفاق النفط، الذي تم بين قيادة الجيش ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

وقال الساعدي، في الواحد والعشرين من سبتمبر الجاري، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “تتذرعون بالانقسام لتبرروا هرولتكم إلى مصافحة قتلة الأطفال، وتكررون تلك العبارة التي سئمنا سماعها من ألسنتكم المعوجة: المواطن يعاني”.