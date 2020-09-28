البعثة الأممية تؤكد إجراء مباحثات أمنية وعسكرية ليبية في الغردقة

أخبار ليبيا24

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إجراء اجتماع إيجابي في مدينة الغردقة المصرية، بين وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها.

وقالت البعثة، في بيان اليوم الإثنين، إن محادثات أمنية وعسكرية بدأت في الغردقة بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضحتـ أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5 +5.

وأعربت البعثة، عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها السخية للوفود.

ووجهت البعثة الشكر إلى الوفدين، مشيرة إلى أنهما أظهرا موقفًا إيجابيًا وتفاعلا مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا.

وقالت البعثة الأممية، إنها تتطلع إلى أن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية، على ان تعرض هذه النتائج على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.