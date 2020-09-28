أزمة الكهرباء بطرابلس تدفع مفوضية اللاجئين بليبيا لتقديم مولدًا كهربائيًا لأحد المراكز الصحية

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دفعت أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة في طرابلس إلى قيام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتعاون مع بلدية حي الأندلس، إلى تقديم مولدًا كهربائيًا إلى أحد المراكز الصحية بالعاصمة.

وقالت المفوضية، في بيان، اليوم الإثنين، إنها قدمت مولد كهرباء بقوة (100كيلو فولت أمبير) لمركز الرعاية الصحية في قرقارش في طرابلس.

وأشارت المفوضية، إلى أن مركز الرعاية الصحية في قرقارش يعد مرفقًا مهمًا يخدم الليبيين واللاجئين والمهاجرين على حد سواء.

وقالت: “إن لهذا النشاط أهمية بالغة. التيار الكهربائي المتقطع قد أثر على غالبية المواطنين، وتوفير هذا المولد سيكون له دور أساسي للتشغيل الصحيح للمنشأة ومعداتها وللحفاظ على الأدوية باردة وجافة”.

وأعربت، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جميع مانحيها على دعمهم الحيوي والمستمر لأنشطتها في ليبيا.