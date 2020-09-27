ويليامز : حوار جنيف سيكون حول الانتخابات والأمر النهائي بيد الليبيين ويليامز : ما نحتاج إليه هو تحويل التدخل الأجنبي إلى مساعدات من أجل مساعدة الليبيين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شددت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، والدفع بالمحادثات الليبية إلى الأمام.

ويليامز أكدت في مقابلة عبر فضائية “الحدث”، أنه من غير المقبول استمرار دخول المعدات العسكرية بشكل يومي إلى ليبيا، مُضيفة “نلاحظ استمرار دخول قوات أجنبية ومرتزقة وهذا ما يزيد خطر اختلال التوازن العسكري على الأرض ويُصعب حياة الناس في هذا البلد، لذلك هناك حاجة عاجلة جدًا للدفع بالمباحثات السياسية إلى الأمام”.

وتابعت “نحن الآن في الجولة الثالثة من المباحثات، لكن منذ البداية وحتى في الجولة الأولى بجنيف في شهري يناير وفبراير الماضيين، وافق طرفي الحوار خلال المحادثات على أنه بمجرد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الشامل، يجب إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا خلال 90 يومًا”.

وأردفت ويليامز “لدينا تركيز كبير على حماية مدينة سرت والمناطق المأهولة المحيطة بها في المنطقة الوسطى لأنها تعد قلب البنية التحتية النفطية في ليبيا، حيث يقع بخليج سرت النفطي بالمنطقة الوسطى أكثر من 90% من ثروة ليبيا، وهو ما يلزم حمايتها”.

واستطردت “نحن الآن منخرطون في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5″، لافتة إلى أن المُقترح على طاولة المباحثات هو تأسيس مناطق منزوعة السلاح بدءًا من مدينة سرت، التي وصفتها بـ”مركز الصراع منذ 9 سنوات”، مشيرة إلى أن تنظيم داعش رسّخ وجوده فيها قبل أن يتم طردهم من قبل “البيان المرصوص”.

وذكرت ويليامز أن بمدينة سرت حوالي 130 ألف مدني وهو ما يستوجب على المجتمع الدولي حمايتهم وعدم إلحاق الضرر بهم، منوهة بأن هناك 400 ألف ليبي نازح بسبب النزاع.

وأكدت “رغم أنه لا توجد تحركات عسكرية وسط البلاد، إلا أن كلا الطرفين لا يزالان يحشدان بشكل مقلق رغم تعهدات عقيلة صالح وفايز السراج بوقف إطلاق النار، علاوة على تدفقات الأسلحة والمرتزقة المستمرة”.

وأشارت المبعوثة الأممية، إلى أن هناك بعض التطورات المشجعة على الأرض وكذلك على الصعيد السياسي، لافتة إلى أنه من الجانب الآخر، لا تزال في ليبيا تطورات مُقلقة أحدها النقص في إمدادات المياه والكهرباء في كافة أرجاء البلاد.

وأوضحت أن الناس يعيشون لمدة 18 ساعة أو 20 ساعة أو أكثر من ذلك بدون كهرباء بالتزامن مع جائحة كورونا التي ضربت البلاد بشكل قوي، إضافة إلى ضعف تقديم الخدمات بالبلديات، واستشراء أزمة الفساد.

وحول توقف لجان الحوار التركية الروسية بشأن تأمين وقف إطلاق النار، أكدت ويليامز أنها ترحب بكل مبادرات السلام التي تحقق الاستقرار لليبيا، مُضيفة “ما أراه الآن هو انتهاك صارخ للسيادة الليبية وانتهاكات يومية لحظر الأسلحة الأممية والتدخلات السافرة من قبل عدد كبير من الدول”.

وتابعت “إذن ما نحتاج إليه هو تحويل هذا التدخل الأجنبي إلى مساعدات أجنبية من أجل مساعدة الليبيين الراغبين الآن بالاتحاد من الجديد والعودة إلى طاولة الحوار”.

وأشارت ويليامز إلى أن كل محاولات الطرفين في الاستيلاء على كامل المناطق الليبية بقوة السلاح قد فشلت، مُشددة على أن التجربة أثبتت أنه أمر غير ممكن.

كما شددت ويليامز كذلك على أن استخدام الاقتصاد وسلاح النفط قد فشل أيضًا بل كبد البلاد خسائر كبيرة وزادت من معاناة وبؤس الليبيين.

وأكدت المبعوثة الأممية على أن الليبيين يرغبون الآن بالحوار الذي يقود إلى عقد الانتخابات الوطنية التي تُفضي إلى برلمان جديد ورئيس للبلاد، مُشيرة إلى أن الترتيبات الأمنية الواسعة تخضع بكل تأكيد للحوار الليبي-الليبي.

وقالت “لقد حان الوقت الآن إلى الحوار الوطني السياسي الذي نطالب به منذ سنوات مع الأطراف الليبية المختلفة”، لافتة إلى أن البعثة الأممية الآن لازالت تعمل على اختيار قائمة المشاركين في الحوار المقبل في جنيف.

وتأسفت ويليامز على ما وصفته بـ”هوس الليبييون بالأسماء” التي ستشارك في الحوار، معتبرة أن ذلك سيساهم في اغتيال الشخصيات وهو توجه سلبي، وفق قولها.

وأشارت إلى أنها استمعت لفكرة ليست بسيئة في وجهة نظرها من قبل العديد من الليبيين، بوضع تعهدات المشاركين في الحوار السياسي على الطاولة، بألا تطرح أسماءهم في تشكيل الحكومة الانتقالية، مُعتبرة أن ذلك سينهى حالة التشكيك والشبهات والتخوفات التي يدور حولها أن الحوار مجرد إدارة وجوه ومناصب.

وفيما يتعلق باستئناف الجولة الثانية من الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، أكدت ويليامز أن تلك المباحثات تركز بشكل أساسي على المادة 15 من الاتفاق السياسي والتي تتمحور على المناصب السيادية السبعة.

وأوضحت أن الجولة السابقة ركزت على مؤهلات من سيتولى تلك المناصب، مشيرة إلى أن التوصيات التي ستخرج عن الجولة الثانية ستعرض أمام منتدى الحوار السياسي في جنيف، مؤكدة أنه لن يدور أي نقاش حول أسماء معينة وأن عقيلة صالح وخالد المشري رئيسا مجلسي الوفدين سيوقعان على تلك التوصيات.

وعن حوار جنيف، أكدت ويليامز أنها ستكون حول الانتخابات، لافتة إلى أن الأمر النهائي بيد الليبيين إذا ما أرادوا عقدها في مارس المقبل أم لا، وهو ما ستثبته المباحثات مع الأطراف الليبية، وفق قولها.

وعن اتفاق النفط الذي تم بين أحمد معيتيق وخليفة حفتر، قالت المبعوثة الأممية “ما أسعدني هو رفع الحصار المفروض على النفط وأن المؤسسة الوطنية للنفط استعادت قدرتها على تصدير النفط”، مشيرة إلى أن تشكيل لجنة مشتركة لإدارة أرباح النفط هي مسألة مهمة وجزء لا يتجزأ من المحادثات التي انعقدت تحت مظلة برلين عبر المسار الاقتصادي الليبي، معبرة عن تفاؤلها بأن الليبييين سيتوصلون إلى اتفاق مُرض بشأن أرباح إنتاج النفط مع التسوية السياسية الشاملة.

وقالت “الشعب الليبي له الحق في معرفة أين تنفق ثرواتهم”، معربة عن سعادتها في السياق لانطلاق التدقيق الدولي الذي طال انتظاره بشأن مصرفي ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء.

وعلى صعيد آخر، رأت ويليامز أن أزمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية لن تُحل إلا بحل الأزمة الليبية برمتها، حيث أن الأمر يتعلق بتوفر الأمن والاستقرار والسلام في ليبيا، مشيرة إلى أن ليبيا بها إفلات كامل من العقاب والافتقار للمحاسبة وانتهاك حقوق الإنسان سواء باكتشاف المقابر الجماعية وزراعة المفخخات في جنوب طرابلس وعمليات الاختطاف، مؤكدة أن الأعمال الدولية تنعكس غالبا على الداخل الليبي وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي الضغط لتطبيق المسألة ومساعدة لجنة تقصي الحقائق في ليبيا التي تقوم بعملها هذه اللحظة.