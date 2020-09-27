وكيل وزارة التعليم يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية بمدينة طبرق حكماء طبرق يؤكدون للوكيل على ضرورة استكمال المشاريع التعليمية وإعادة النظر في عدد من المناهج

أخبار ليبيا 24 – خاص

تفقد وكيل وزارة التعليم بالحكومة الليبية عبدالرحيم البركي عملية سير الامتحانات بعدد من مدارس طبرق .

وقد رافقه في الزيارة عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية ومراقب التعليم سالم جواد ورئيس قسم الامتحان شعيب جواد .

وقد زار الوكيل مدارس نسيبة بن كعب وخديجة الكبرى والأمل، وذلك للإطلاع على سير الامتحانات والخطوات الاحترازية المتخذة لمكافحة كورونا.

كما زار وكيل وزارة التعليم بلدية طبرق بحضور رئيس وأعضاء المجلس وعدد من الحكماء لمناقشة المشاكل التي تعترض قطاع التعليم.

وقد أكد الحكماء على ضرورة استكمال المشاريع التعليمية وإعادة النظر في عدد من المناهج في كل مراحل التعليم .