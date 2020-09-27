هيئة الكهرباء تنفي تصريحات مسؤول الإعلام بشركة البريقة

أخبار ليبيا 24 – خبر

نفت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية تصريحات مسؤول الإعلام بشركة البريقة لتسويق النفط التي ذكر فيها ارقام تزويدات شركة البريقة للشركة العامة للكهرباء في هذا الشهر .

وقالت الشركة إن مسؤول الإعلام بشركة البريقة تناسى أن هذه الأزمة منذ أكثر من شهرين بالرغم من تواصلنا معهم من أجل الخروج في بيان واحد على الأقل لإيضاح الحقيقة للناس .

وأكدت أن السبب الرئيسى لهذه الأزمة هي شركة البريقة لتسويق النفط التي لا تقوم بتزويد محطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية بالكميات الكافية من الوقود الخفيف “الديزل” .

من جهته، أشار المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية “ربيع خليفة” إلى أنه تم مخاطبة شركة البريقة رسمياً عن طريق مسؤول الوقود بالشركة العامة للكهرباء للشهر الماضي من هذا العام خلال شهر أغسطس تحديدا .

خليفة أوضح أنه تم مطالبة شركة البريقة بتوفير كمية وقدرها (70مليون) لتر من الوقود الخفيف الديزل لمحطة “كهرباء شمال بنغازي”، قائلاً لم يصل لخزنات المحطة سوى “59 مليون” فقط وطلبنا بتوفير”70″مليون لتر من الوقود الخفيف “الديزل” لمحطة السرير وصل فقط(40مليون) لتر .

و عن الكميات لشهر سبتمبر الجاري، قال تم المطالبة بضرورة توفير كمية وقدرها (100)مليون لتر من الوقود الخفيف (الديزل ) لمحطة (كهرباء شمال بنغازي ) وصل فقط 34 مليون لتر .

وواصل حديثه طالبنا بضرورة تزويد كمية وقدرها (70مليون) لتر من الوقود الخفيف (الديزل) لمحطة (كهرباء السرير الغربي ) الكمية التي وصلت لخزنات المحطة (20 مليون) لتر فقط .

وعن احتياجات المحطات اليومية كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة “خليفة” أن محطة شمال بنغازي تحتاج (3 مليون لتر، ومحطة (السرير الغربي) قرابة (2 مليون لتر فيما تجتاح محطة الزويتينة في حدود ثلاثمائة ألف لتر و محطة (الكفرة )مائتان وخمسون ألف لتر .