مسحة سلبيه للاعبي والطاقم الفني للمنتخب الليبي

المنتخب الليبي سيدخل في معسكر خارجي بتونس خلال اليومين المقبلين

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أخبار ليبيا 24 – رياضة

أجرى لاعبي  والطاقم الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم أمس السبت مسحة طبية ثالثة وكانت النتيجة سالبة .

ويتواجد المنتخب الليبي حاليًا في معسكر بمدينة زوارة، ويستعد للدخول في معسكر خارجي بتونس خلال اليومين المقبلين، وذلك تحضيرا لخوض تصفيات أمّم إفريقيا  .

وسيلعب المنتخب الليبي خلال معسكره بتونس مواجهتين وديتين على التوالي أمام التوجو، وجز القمر يومي الثامن والحادي عشر  من الشهر المقبل .

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