مسحة سلبيه للاعبي والطاقم الفني للمنتخب الليبي المنتخب الليبي سيدخل في معسكر خارجي بتونس خلال اليومين المقبلين

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أجرى لاعبي والطاقم الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم أمس السبت مسحة طبية ثالثة وكانت النتيجة سالبة .

ويتواجد المنتخب الليبي حاليًا في معسكر بمدينة زوارة، ويستعد للدخول في معسكر خارجي بتونس خلال اليومين المقبلين، وذلك تحضيرا لخوض تصفيات أمّم إفريقيا .

وسيلعب المنتخب الليبي خلال معسكره بتونس مواجهتين وديتين على التوالي أمام التوجو، وجز القمر يومي الثامن والحادي عشر من الشهر المقبل .