مسؤول في كهرباء طبرق: خروج إحدى الدوائر المصرية تسبب في إظلام عام على طبرق

مسؤول في كهرباء طبرق: خروج إحدى الدوائر المصرية تسبب في إظلام عام على طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

قال مصدر مسؤول في شركة الكهرباء في مدينة طبرق إن خروج دائرة كهربائية في الجانب المصري مابين مطروح والسلوم تسبب في إظلام ليلة البارحة على المدينة وضواحيها واستمر الانقطاع لأكثر من 15 ساعة.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ بعد أن كنا نتزود بـ 80 ميغاوات من الشبكة المصرية، تم ضم منطقة درنة للشبكة المصرية وزاد الاستهلاك.

وأشار المصدر إلى أنه تم صيانة الدائرة الكهربائية وعودة التيار الكهربائي إلى مدينة طبرق، مضيفًا :”دورنا هو المحافظة على توزيع 80 ميغاوات على كامل المنطقة وذلك بتخفيف الأحمال”.

وأكد المصدر ذاته أن الانقطاع في باقي مناطق المنطقة الشرقية بسبب نقص الوقود من الديزل والغاز، موضحًا أنه بعد عودة محطة السرير نتوقع أن الشبكة ستكون بلا أعطال .