مسؤول في شركة البريقة: غداً ستنتهي أزمة الديزل في طبرق

مسؤول في شركة البريقة: غداً ستنتهي أزمة الديزل في طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة عيد حدوث اليوم الأحد بعد تشغيله مصفاة طبرق ستنتهي أزمة نقص الديزل في المدينة.

وأضاف حدوث في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم بدأنا في استقبال حوالي مليونان ونصف لتر من الديزل من إنتاج مصفاة طبرق”.

وأفاد مدير الإدارة أنه بخصوص الغاز كان لدينا مشكلة في أحد الدوارات وتم صيانتها بالإضافة إلى امتناع السائقين عن نقل الغاز بسبب أزمة الديزل التي تشهدها المنطقة بالكامل.

وأشار حدوث إلى أن إنتاج مصفاة طبرق من الديزل يومياً 450 طن، متوقعًا استلام 2000 طن من الديزل أسبوعياً من المصفاة وبهذا ستنتهي أزمة نقص الديزل وسوف يختفي الزحام الموجود على محطات الوقود.

وأكد مدير الإدارة أما بخصوص الديزل فإن مستودع الغاز يعمل بكامل طاقته والغاز المسال يتوفر عن طريق مستودع رأس المنقار، موضحًا أنهم يغطون منطقة شاسعة بالغاز من الأبرق غرباً إلى أمساعد شرقاً إلى الجغبوب جنوباً.

وأوضح حدوث أن شركة البريقة لتسويق النفط تقوم بعملها الخدمي في كل مواقعها بتوفير المحروقات بكافة أنواعها.