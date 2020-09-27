عودة الملاحة الجوية بين ليبيا وتونس في أكتوبر

أخبار ليبيا24

أعلنت الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران، اليوم الأحد، عن فتح المجال الجوي مع تونس بشك تدريجي اعتبارًا من أكتوبر القادم، حسب البروتوكولات الصحية المعمول بها بين ليبيا وتونس.

وقال الشركة، على فيسبوك: “بعد مشاورات مع الجانب التونسي، فيما يخص فتح المجال الجوي والبري تقرر فتح المجال الجوي من السلطات المختصة تدريجيا، حسب البرتوكولات الصحية المعمولة بين البلدين الشقيقين اعتبار من بداية أكتوبر”.

وأضافت: “قامت الإدارة العامة للطيران المدني التونسي بوضع شروط لقبول القادمين إلى البلاد التونسية على الرحلات الجوية والذي سيبدأ تطبيقه من يوم 28 سبتمبر 2020”.

ومن بين الشروط شهادة مخبرية تثبت خلو المسافر لمن هو فوق الـ 12 سنة من فيروس كورونا المستجد على ألا يتجاوز إجراء التحليل مدة 120 ساعة.