سماتهم دائمًا الخيانة والغدر..داعش يستغل ضابط لخيانة زملائه مقابل ابنه

أخبار ليبيا 24

توجهت وكالة أخبار ليبيا 24 إلى منطقة زاوية ترت بعد أن علمت بالقصة المؤلمة التي سببتها الجماعات الإرهابية لعائلة “بوالصبايا” .

استقبلنا الشيخ السبعيني محمد صالح محمد “بو الصبايا” وهو عسكري وكان يدعم قاعدة الأبرق الجوية في بدايتها في الحرب على الإرهاب لم يكن يرغب في الحديث لصعوبة الأحداث، ولكن بعد إصرارنا وافق بصعوبة .

يقول “بوالصبايا” ابني “على” وهو أكبر أبنائي مواليد 1979 متزوج، ولدية طفلتين وطفل يقطن في مدينة درنة منذ عام 2010 يعمل شرطي بمركز شرطة الأبرق برتبة رئيس عرفاء .

ويواصل الشيخ “بوالصبايا” في يوم التاسع من نوفمبر عام 2014م، كان نجلي مكلف بواجب حراسة بمركز شرطة الأبرق، ولأنه من سكان درنة كان يخرج بلبس مدني، لأن درنة في تلك الفترة مجرد التفكير باقتناء ملابس عسكرية تعتبر جريمة لسيطرة الجماعات الارهابية على المدينة .

خرج “على بوالصبايا” من درنة الساعة الثامنة صباحًا وبقي في المركز حتى الساعة الثانية ظهرًا، وبعدها خرج من مركز شرطة الأبرق وحضر لبيتنا، فقالت له أمه يجب عليك اليوم أن تنتقل من درنة فقد أصبح الوضع خطر، والإرهابين يستهدفون كل من له علاقة بالجيش والشرطة وبدوا في الهجوم على المناطق المجاورة واليوم حدثت معركة في منطقة عين مارة فاقتنع، وقال لأمة “إنه سيذهب لمدينة درنة ويخرج بزوجته وأطفاله فوار وطلبت منه أن يبقي وسنرسل شخص آخر لإحضار أسرته لكنه رفض” .

ويضيف الأب “خرج ابني وبعد وقت اتصلت زوجته لتخبرني أن “على” لم يصل المنزل في مدينة درنة، بعد أن اتصل بها وطلب منها تجهيز ملابسهم ومقتنياتهم لأنهم سيغادرون درنة إلا أنه لا يرد على هاتفة بعد ذلك اتصلت به فهاتفة يرن ولا أحد يجيب .

ويسترسل الوالد “خرجت من المنزل وتوجهت لأقاربنا في القبة لأسأل عليه لكنهم أفادوا بأنه لم يحظر فما كان مني إلا أن عزمت على التوجه إلى درنة رغم المخاطرة فانا عسكري ومطلوب لدي الجماعات الإرهابية .

وصلت لمنطقة عين مارة ووجدت المنطقة قد اقفلت الطرقات والشباب منتشرين فقد تعرضوا لهجوم من الجماعات الإرهابية في الصباح فوجدت شباب من الشرطة يعرفون ابني “على” شخصيا وقالو لى أن على لم يمر عليهم وهم في الاستيقاف منذ الضحي وكررنا الاتصال به إلى المغرب لكنه لم يرد وأقفل هاتفة.

عدت للمنزل الساعة الثامنة مساء ووجدت تجمع للجيران والأقارب مجتمعين وما أن وصلت حتى وردتني مكالمة وقال لي المتصل “إذا كانت تريد ابنك “علي” فهو لدي داعش والمطلوب منك إخراج خمس إرهابيين محتجزين في الرجمة، أو تغلق مطار الأبرق، أو تصلك لاصقة وتضعها في أحدي الطائرات بحكم أنك تزود في الطائرات والطيرين ” ويحضر إليك ابنك ومعه مبلغ مائة ألف دينار فاختار أحدي الخيارات الثلاثة .

فقلت له “لن أخون رفاقتي ولكن المحتجزين لدي الرجمة سأسعى إلى الافراج عنهم فمنحني المتصل يومين فقط، وهو ليبي وزودني بالأسماء الخمسة المطلوب الإفراج عنهم فرح الموجودين والعائلة أن هناك أمل برجوعه كان جده “محمد عبد الدائم” موجود خرج منا وبعد ربع ساعة وصلنا خبر وفاته من الحسرة كان ذلك على تمام الساعة 11 ليلا الحاج “محمد” جد ابني كان مصر على مرافقتي في الصباح للمرج وكانت صدمة لنا جميعا اليوم التالي قمنا بواجب العزاء والدفن .

اليوم التالي توجه وفد من العائلة إلى القيادة في المرج فتم أبلغهم أن أربعة من الخمسة لا يمكن إطلاق سراحهم لدواعي أمنية ولكن الخامس دكتور يمكن الإفراج عنه، وعادوا الساعة التاسعة مساء وكانت الرسالة واضحة أن اتصل بالرقم الذي اتصل بي، وأبلغه أن الدكتور الإرهابي موجود وإذا رغبوا في المبادلة سأحضر آمر إطلاق سراحه من قرنادة واستلمه واسلم لكم وكان الشرط ان يكون ابني معهم وتكون المبادلة فورا اتصلت به فأجبني من رد على أن ابني على قد هرب منهم دخلت في مشاحنة معه وقاموا بتهديدي .

غاب على وبدأت رحلة بحث لمدة عامين ونصف دون جدوى عامين ونصف من القهر والعذاب والرجاء والأمل إلى أن وصلتنا اعترفات أحد الإرهابيين الذين قبضت عليهم القوات المسلحة .

وأفاد أن ابني قتل وتم دفنه من قبل الجماعات الإرهابية في اليوم الذي ترصدوا له وغيبوه وارشد عن قبورهم استلمت رفات ابني من مستشفي البيضاء وقمت بدفنه في مقبرة زاوية ترت .

تحدث بو الصبايا بحرقة وقال ما زاد المي الغدر والخيانة الموت واحدة لكن الغدر هو ما يوجع .