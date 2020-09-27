سلتو يشكر الاتحاد السكندري بعد فسخ العقد معه

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قال المهاجم أنيس سلتو أشكر إدارة الاتحاد السكندري على قبولها فسخ العقد بالتراضي، وقمت بالتنازل عن مستحقاتي بالكامل”.

وكانت إدارة نادي الاتحاد السكندري قد أعلنت أمس السبت عن فسخ عقد الليبي أنيس سلتو بالتراضي.

وأضاف سلتو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “شكرا لرئيس النادي محمد مصيلحي على كل شيء من أجل الاستمرار في الاتحاد، كما أشكر مدير الكرة عبد الجليل إمام والجمهور العريق على تشجيعي الفترة الماضية وأتمنى لكم التوفيق في باقي مبارياتكم”.

وتأزمت العلاقة بين اللاعب و المدير الفني للفريق لاتحاد السكندري طلعت يوسف بعد سفر أنيس المفاجئ الى ليبيا قبل عودة بطولة الدوري المصري ما تسبب في غيابه عن الكثير من المباريات.

كما أن اللاعب حطم غرفة خلع الملابس قبل مباراة الفريق الأخيرة أمام إنبي وذلك عقب علمه بأنه خارج القائمة.