دخلية الوفاق تعلن ضبط مسؤول سابق بشركة الكهرباء على خلفية تهم فساد

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط، مدير عام مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء سابقًا، وعضو مجلس الإدارة حاليًا، الذي يعد أحد المسؤولين بالشركة والمطلوبين من قبل مكتب النائب العام في قضايا “قصور وإهمال” في العمل وسوء إدارة متعمد بالشركة العامة للكهرباء، يرقى إلى جرائم جنائية، وفق تقرير لديوان المحاسبة الليبي.

وقالت الوزارة، في بيان الأحد، “تمكنت إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من ضبط المدعو “ع.ف.أ” مدير عام مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء سابقاً وعضو مجلس الإدارة حالياً، والمطلوب من قبل مكتب النائب العام في قضايا فساد بالشركة. اتخذت الإجراءات القانونية حياله وإحالته لجهات الاختصاص”.

وفي 27 أغسطس الماضي، أصدر رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، أمرًا بضبط وإحضار مسؤولين من الشركة العامة للكهرباء وإحالتهم إلى النائب العام للتحقيق، من بينهم رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي السابقان للشركة.

جاء ذلك بعد أن أفاد ديوان المحاسبة الليبي، بوجود “قصور وإهمال” في العمل وسوء إدارة متعمد بالشركة العامة للكهرباء، يرقى إلى جرائم جنائية.