حدث في بنغازي.. الإرهاب يزرع الألغام ويغتال نازعيها الجماعات الإرهابية دأبت على نشر الموت في كل شبر عن طريق زراعة الألغام

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من الأخلاق النبيلة التي حثّ عليها الإسلام، إماطة الأذى من الطريق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق”.

ويُعد إماطة الأذى، كالحجر والشوكة والعظم والنحاسة والحديد والزجاج وغير ذلك، عن الطريق عمل من أعمال الخير التي يكسب من ورائها الإنسان الأجر من رب العباد، وكذلك تكسبه محبة الناس وتقديرهم، فكيف بمن يميط اللثام عن الألغام ويزيلها من طريق الناس ومنازلهم لإنقاذ أرواحهم ومنع بتر أطرافهم.

وفي بنغازي مثّلت عملية نزع الألغام التي زرعتها الجماعات الإرهابية، إحدى أبرز مهام الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني وأجهزة الأمن، حيث دأبت تلك الجماعات على نشر الموت في كل شبر، عن طريق زراعة ألغام مضادة للأفراد، وألغام مضادة للمركبات، حصدت أرواحًا كثيرة، وتسببت في آلام مبرحة لضحاياها.

ولأن هذا العمل الإنساني العظيم (نزع الألغام) كان بالنسبة للجماعات الإرهابية عملًا مضادًا لها؛ فقد مارست هذه الجماعات عمليات اغتيال للعاملين في هذا الحقل، كنوع من العقاب من وجهة نظرهم على ما يقومون به.

وفي 26 سبتمبر 2014 ترصدت فرق الموت الإرهابية لخبير المتفجرات، صالح المسماري، بينما كان في طريقه إلى مكان عمله رفقة أحد زملائه، وأطلقت عليهما وابلًا من الرصاص، أسفرت عن مقتله وإصابة زميله.

وكان المسماري (32 عاما) أحد عناصر مديرية الأمن في بنغازي، وقد ذكرت مصادر أمنية حينها أنه اغتيل برصاص مسلحين كانت تقلهم سيارة مسرعة على الطريق السريع.

أدى المسماري، واجبًا شرعيًا يحترم الحياة ويجلها، بينما كان قاتلوه مخالفين لهذا الأمر، وكانت فعلتهم خلقًا ذميمًا تأباه الأخلاق الحميدة التي حثّ الإسلام على فعلها.

ولقد وضع المسماري، وغيره من نازعي الألغام حياتهم على المحك في كل عملية يقومون بها لتفكيك الألغام المزروعة، كل لك كان من أجل أن يمنع الأذى عن الناس.

وكما أن الإسلام قد رغّب في إزالة الأذى عن الطرقات من أجل سلامة المارة، فقد جاء الوعيد الشديد في حق من يلقي الأذى في الطرقات ويؤذي المارة ويعرقل السير في الطريق، فما بالك بمن يزرع الألغام.

لقد شكّلت الألغام الأرضية، التي زرعها الإرهابيين عبئا على الليبيين، وخطرًا جسيمًا على حياتهم، وقد أودت بحياة العشرات منهم لدى رجعوهم إلى منازلهم التي كان يتحصن بداخلها الإرهابيين في مناطق عدة من بنغازي.

كما أن عمليات الاغتيال مثّلت هاجسًا يوميًا، وقد ذكرت منظمة حقوق الإنسان الدولية “هيومن رايتس ووتش” في أحد تقارير نشر يوم 24 سبتمبر 2014 أن عمليات الاغتيال خلال تسعة أشهر من ذلك العام وحده، ارتفعت إلى 250 على الأقل في بنغازي ودرنة.

وقد أشارت المنظمة، إلى أن من بين ضحايا وابل الاغتيالات التي مرت صحفيون ونشطاء وقضاة ووكلاء نيابة وأفراد من القوات الأمنية، كما أن القتل على نطاق واسع أو ممنهج بيد جماعة منظمة فهو جريمة ضد الإنسانية.